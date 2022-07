El video de Shakira al ver un celular con cámara que se hizo viral: “Imagínate a los paparazzis”

La tecnología registró un avance muy significativo desde las últimas dos décadas, tanto que hace menos de dos décadas todavía no eran tan populares los teléfonos móviles con cámara y un video de Shakira, que se grabó en el año 2002, muestra que ni los más grandes artistas podían ocultar su emoción con el primer encuentro. Recientemente, en las redes sociales se revivió ese momento de la colombiana, quien, además de por su separación con el astro español Gerard Piqué, también está en tendencia por la acusación de la Fiscalía de España, que la señala por, presuntamente, defraudar al Ministerio Público con la evasión de 14 millones de euros.

El video de asombro circula en internet desde hace varios años y no tiene mucho contexto, pero se sabe que la colombiana conoció su primer teléfono celular con cámara en Japón. En el clip, se observa el preciso instante en que una mujer se saca una fotografía con Shakira con su móvil y después se la muestra a la barranquillera, quien no puede creer lo que sus ojos ven. En ese momento, la tecnología en el país asiático era muy avanzada, mientras que en Latinoamérica todavía las postales se obtenían a través de cámaras de rollo y poco a poco comenzaban a llegar las digitales.

Esta fue la reacción de Shakira al descubrir los celulares con cámara

“¿Eso es una cámara? Tienes que mostrarme eso”, le dice la cantante a la mujer, para después acercarse al aparato electrónico con el fin de observarlo desde cerca. “Oh, por Dios, tiene una cámara no lo puedo creer”, añade al ver la instantánea para la que ella y otras dos personas habían posado algunos segundos antes.

Su asombro al descubrir la tecnología fue notorio, motivado porque, en la mayoría de las ocasiones, los países asiáticos toman la delantera en los sectores relacionados con la innovación. Debido a ello, la intérprete de “Loba” supuso que ese celular no estaría vigente en su país de origen. “¿Eso no funciona en América Latina verdad?”, le pregunta a la mujer, quien le contesta que efectivamente no estaban disponibles en la región.

Aunque quizá eso fue un alivio para ella en ese entonces, dado que esto significaba que no podría ser un arma para los paparazzis latinos, al menos por un tiempo. “Gracias a Dios no hay en América porque imagínate a los paparazzis con el teléfono así...”, agrega Shakira mientras toma el móvil con sus manos para intentar sacar una fotografía.

Y es que probablemente la privacidad es algo que la colombiana añora en la actualidad, ya que desde que terminó su relación con Gerard Piqué la prensa está encima de ella en busca de cualquier dato que pueda dar indicios de conflicto o de una reconciliación. Parece que a pesar de que pasan los meses desde aquel anuncio de ruptura, el mundo entero todavía se mantiene en vilo por la separación de la pareja y desea saber lo que sucede a su alrededor.

No hace mucho se dieron a conocer algunos rumores sobre que el futbolista y la artista se volverían a encontrar la próxima semana, en una reunión para saber qué pasará con la custodia de sus hijos y para decidir si ella podrá mudarse con ellos a Miami. Esto luego de que en días pasados se dijera que el defensa del FC Barcelona le habría firmado los permisos a su expareja para que salga de Europa junto a Sasha y Milan, con rumbo a Florida, Estados Unidos.