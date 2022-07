Shakira está de vacaciones en México y un fan descubrió un llamativo detalle en su look que generó un debate: “Ella es así”

Shakira parece estar recuperándose del mal de amores tras su separación de Gerard Piqué y de los rumores de una supuesta infidelidad por parte del futbolista del FC Barcelona. Poco a poco retoma su vida, aunque ahora sola junto a sus hijos, quienes son su mayor prioridad, según dijo ella misma. Este martes fue captada al lado de Sasha y Milan en la playa mexicana de Cabo San Lucas, pero hubo un detalle que uno de sus fanáticos notó y quiso compartirlo a todo el mundo. Algunos usuarios lo criticaron y otros estuvieron de acuerdo con él.

La cantante parece estar tan relajada que decidió usar el mismo traje de baño que en ocasiones anteriores. Lució un look bastante relajado, sin una gota de maquillaje, que iba perfectamente a juego con su conjunto en color lavanda, con el cual deslumbró hace algunos meses en una fotografía que posteó en su Instagram. La pieza está compuesta por un sujetador estilo halter, con algunos flecos colgantes y en la parte inferior unos shorts con corte hasta la cintura, también con algunos flecos del mismo color.

Y es que la intérprete de “Te felicito” se caracteriza por ser una mujer sencilla, ya que en su faceta de madre siempre se la ha visto con atuendos muy cómodos y para nada preocupada por cómo luce ante las cámaras de los paparazzis, algo que sus fanáticos admiran de ella.

Fan de Shakira notó un detalle en el traje de baño de la cantante

“Y sí, Shakira ha usado el mismo vestido de baño en islas Maldivas, Ibiza y ahora el cabo México. Así es ella, ella es así, sencilla y descomplicada”, fue la descripción con la que Jair, uno de sus fanáticos, publicó, a través de Twitter, fotografías de las diferentes ocasiones en que se la vio con este traje de baño en tonos lilas.

Shakira junto a uno de sus hijos en Ibiza Backgrid UK/The Grosby Group

Hubo algunos que opinaron igual que él y lo hicieron saber a través de los comentarios de esa publicación. “Ella es una star y una diva donde lo tiene que ser: en el escenario. Cuando está con sus hijos es una mamá, no una modelo, va en jeans, camiseta y sin maquillar”, “Siempre se ve linda no importa qué se ponga solo la queremos ver a ella”, fueron dos de los comentarios que los fans dejaron en la red social.

Otros no lo tomaron de la mejor manera y creyeron que era un insulto hacia la famosa colombiana, así que decidieron defenderla al decir que para ella el dinero no era lo más importante y que lo invertía en cosas que realmente valían la pena. “¿Me estás diciendo que tener la posibilidad de comprarte lo que quieres no te ‘permite’ repetir ropa o, en este caso, ropa de baño? Shakira tiene fundaciones, ayuda a muchísima gente en Colombia, es embajadora de la Unicef y, créeme, su dinero lo tiene invertido en cosas varias”, respondió un usuario.

Shakira en las playas de Ibiza, antes de separarse de Piqué @shakira/Instagram

La barranquillera se estaría preparando para la próxima reunión que tiene con Gerard Piqué, con el objetivo de resolver quién se quedará con la custodia de sus hijos o bajo qué términos ella podrá mudarse junto a los pequeños a Miami. Esto es lo que dicen los rumores, pero con el paso de los días se sabrá qué pasará después de la ruptura de una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo.