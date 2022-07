Así están hoy los cuatro hijos que Alejandro Sanz tuvo con sus tres exparejas: tienen entre 21 y 8 años

Alejandro Sanz se encuentra en medio del ojo público luego de que resurgieran rumores sobre un supuesto romance entre él y Shakira, tras la separación de la colombiana y el futbolista Gerard Piqué. Es por eso que ahora más que nunca los fanáticos de la barranquillera y, en realidad, todos los usuarios de las redes sociales buscan más información sobre su vida privada, incluida la identidad de sus cuatro hijos: Manuela, Alexander, Dylan y Alma.

Los hijos del intérprete de “Amiga mía” nacieron por las relaciones que tuvo con tres diferentes parejas. Algunos de ellos comparten sus mismos gustos, pero otros han decidido estar un poco más alejados del mundo artístico. Si bien Sanz ha sido muy reservado con su vida privada, en algunas ocasiones sí dejó ver cómo lucen.

Uno de los últimos posteos que realizó en redes sociales respecto a este tema fue por el Día del Padre, donde celebró tener junto a él a sus cuatro hijos y compartió algunas fotografías de ellos en diferentes momentos de su vida. “Dicen que no hay definición perfecta de felicidad. Yo lo tengo claro: mis hijos. Ellxs son la historia más bonita y divertida que he escrito en mi vida. Soy un padre orgulloso e impaciente por leer todos los capítulos que nos quedan por vivir. Hoy me felicitan, pero yo les celebro cada día. Os amo”.

Los cuatro hijos de Alejandro Sanz @alejandrosanz/Instagram

Los hijos de Alejandro Sanz

Manuela

La primera en llegar al mundo fue Manuela, quien nació en 2001 de la relación entre la modelo mexicana Jaydy Michel y el cantante. Por ahora decidió no dedicarse a la música, sino que siguió los pasos de su mamá y se enfocó en el mundo de la moda. A pesar de que sabe tocar el piano, su pasión está más centrada en el diseño, tanto que tiene su propia marca de ropa para playa llamada Bølge Shoreware, la cual comparte con una de sus amigas. Manuela vive junto a Jaydy en México, aunque mantiene una buena relación con su padre.

Ella es Manuela, la hija mayor de Alejandro Sanz

Alexander

En el año 2003, Valeria Rivera, diseñadora de modas puertorriqueña, dio a luz a Alexander, el segundo hijo del artista español. Él, a diferencia de Manuela, sí tiene el mismo gusto musical que su progenitor y de vez en cuando lo ayuda en sus conciertos. Incluso lo ha acompañado en varias de sus giras para tocar el trombón. Se hace llamar Kyd y en un futuro planea dedicarse a la industria de la música.

Dylan

El tercero nació en 2011, tras el romance entre Sanz y Raquel Perera. En palabras de Sanz, es un niño muy noble y generoso. “Mi superpoder favorito es ser papá de la persona noble, buena, talentosa, cariñosa y mega crack en la que te estás convirtiendo con el paso de los años. Feliz vuelta al sol mi capitán tapón. Sigue destapando la vida con tu risa y tu corazón bello. Mi amor por ti no es de este mundo”, fue la última publicación sobre el cumpleaños de uno de los menores.

Alejandro Sanz felicita a su hijo Dylan por su cumpleaños @alejandrosanz/Instagram

Alma

Tres años después, en 2014, Perera le dio la bienvenida a su segunda hija con el artista en la ciudad de Madrid. Ella fue la última pareja con la que el cantante tuvo un hijo, dado que terminaron su relación en 2019. A pesar de eso, decidió mudarse a Miami junto a sus dos hijos para que estos pudieran estar más cerca de su padre. Recientemente fue el cumpleaños de Alma y Alejandro la felicitó a través de su cuenta de TikTok.