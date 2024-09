Elecciones EE.UU. 2024: así están las encuestas entre los candidatos hoy, jueves 19 de septiembre

Las elecciones presidenciales en Estados Unidos se acercan y los resultados de las encuestas muestran una tendencia respecto de las preferencias y la intención de voto de los electores que favorece a la vicepresidenta. Los comicios, que se realizarán el próximo martes 5 de noviembre de 2024, enfrentarán en las urnas a la candidata demócrata Kamala Harris y el republicano Donald Trump.

Nate Cohn, analista político en jefe de The New York Times, señala que a pesar del desempeño favorable de Harris en el debate, no ganó mucho terreno en sus nuevas encuestas a nivel nacional, en comparación con los sondeos anteriores. “El resultado nacional, por otro lado, es bastante favorable para Donald Trump, lo cual es un poco desconcertante. Pero nuestras elecciones se deciden por el Colegio Electoral, y ningún estado figura más prominentemente en las matemáticas electorales que Pensilvania”.

El primer debate presidencial entre Kamala Harris y Donald Trump se realizó el pasado martes 10 de septiembre SAUL LOEB - AFP

Qué dicen las encuestas entre Trump y Kamala

Según una nueva serie de encuestas de The New York Times, The Philadelphia Inquirer y Siena College, hasta ahora la vicepresidenta “no ha logrado obtener una ventaja decisiva en la campaña presidencial”. Los resultados muestran que la carrera está empatada a nivel nacional (47%). Sin embargo, en el estado clave de Pensilvania, la demócrata lleva una ventaja de cuatro puntos porcentuales con un 50% frente al 46% obtenido por el republicano.

La actualización de FiveThirtyEight al 19 de septiembre, que evidencia el promedio de cada candidato en cuanto a los sondeos a nivel nacional, muestra que la demócrata supera al expresidente por 2,7 puntos, con un 48,3% de la preferencia, contra un 45,4% del empresario. Los últimos datos que fueron tomados por el sitio son de encuestas realizadas entre el 14 y 17 de este mes.

En el promedio de encuestas de FiveThirtyEight, la demócrata supera al republicano por un margen de 2,8 puntos porcentuales FiveThirtyEight

Por su parte, la nueva encuesta nacional de Fox News muestra que la vicepresidenta tiene una ventaja de dos puntos ante su rival, con el 50% de la preferencia, en contra del 48% de Trump. Es así que el reciente sondeo revela un cambio de tres puntos porcentuales entre los votantes registrados en la contienda presidencial de 2024 desde mediados de agosto, cuando el republicano estaba arriba por un punto porcentual.

El voto hispano en EE.UU.

El mayor cambio que registró este trabajo, del mes pasado a la fecha, es que los hispanos se han inclinado por Harris, y anteriormente favorecían a al empresario por seis puntos. Hoy la vicepresidenta se pone a la cabeza en entre esta comunidad por 12 puntos. Mientras que entre los independientes, que favorecían al expresidente por ocho puntos en agosto, ahora prefieren a la demócrata por 12 puntos.

Harris tiene una ventaja del 5,4% sobre el expresidente en la encuesta de ActiVote ActiVote

Finalmente, la última encuesta presidencial de ActiVote, que se realizó a nivel nacional entre el 11 y el 17 de septiembre, revela que Harris tiene una ventaja del 5,4% sobre el expresidente. Entre los 1000 posibles votantes de las elecciones presidenciales que fueron encuestados, Trump lidera entre los rurales, mientras que la demócrata lo hace entre los suburbanos y urbanos; también entre los más jóvenes. Mientras que el republicano muestra una estrecha ventaja entre los mayores.

Otra investigación, que se publicó este miércoles 18 de septiembre, fue la de la Sociedad de Encuestadores Presidenciales y la empresa HarrisX, la cual reveló que entre los votantes probables, la vicepresidenta tiene una ventaja de tres puntos porcentuales, con un 49% frente al 46% que obtuvo el expresidente.

