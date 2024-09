Elecciones, inflación y más: un estudio revela los problemas que le quitan el sueño a los estadounidenses

Desde 2022, U.S. News & World Report realiza una encuesta sobre los hábitos de sueño de los adultos en Estados Unidos y recientemente publicaron los resultados del estudio 2024 donde se precisan las cuestiones que mantienen a las personas despiertas por la noche. El análisis se realizó sobre 1200 consumidores estadounidenses que fueron interrogados en agosto de 2024.

El estudio revela que el 74 % de los estadounidenses ha tenido problemas para dormir durante el último año a causa del estrés. Bajo esa etiqueta general, temas como el costo de vida, las elecciones presidenciales, la violencia con armas, la guerra y el cambio climático han sido las cinco preocupaciones más habituales.

Tres de cada 4 adultos estadounidenses (74%) dicen que el estrés ha afectado su sueño este año

Los problemas que le quitan el sueño a los estadounidenses

Según los resultados del estudio, las 5 cuestiones que más preocupan a los estadounidenses a la hora de intentar dormir y vuelven difícil tener una noche apacible son:

Costo de vida.

Elecciones presidenciales de 2024.

Violencia con armas de fuego en Estados Unidos.

Guerra.

Cambio climático.

Desde 2022, el tema número uno que mantiene despiertos a los adultos estadounidenses por la noche es el aumento del costo de vida

El costo de vida como eje central

A la hora de comparar las cuestiones centrales que aparecen en el estudio de 2024: “El tema número uno que mantiene despiertos a los adultos estadounidenses por la noche es el aumento del costo de vida, que no ha hecho más que aumentar”.

En un año electoral, y habida cuenta que las políticas para la resolución del tema uno dependen de las autoridades políticas plantean que “no es de extrañar que casi 1 de cada 3 adultos estadounidenses (31 %) diga que preocuparse por las elecciones presidenciales de noviembre ha afectado negativamente su sueño este año”.

Ese tema, que no aparecía en 2022, ya que no formaba parte de la coyuntura, y en 2023 aparecía en el puesto cinco, modificó mínimamente la lista por su ascenso al puesto dos en este año. Asimismo, a diferencia de 2022 y 2023, el COVID, que había sido una cuestión de preocupación en esas dos encuestas, no aparece mencionado en el estudio de este año.

La violencia armada, que ocupa el tercer puesto en 2024, había sido también un tema de preocupación en 2022 y 2023. La guerra, por su parte, aparecía en 2022, no en 2023 y volvió a aparecer en 2024. Finalmente, el cambio climático es un punto que fue registrado como presente en los tres estudios.

Los adultos de entre 18 y 60 años necesitan un mínimo de siete horas de descanso cada noche (Foto: Freepik)

Desde la publicación se resalta que, aunque las necesidades de sueño varían significativamente entre individuos, el insomnio es un problema común que puede afectar a personas de todas las edades. Además, los factores que provocan la falta de sueño suelen ser más similares entre diferentes grupos de edad de lo que se podría pensar.

Según el Centro para el control y prevención de enfermedades, los adultos de entre 18 y 60 años necesitan un mínimo de siete horas de descanso cada noche. En cuanto a aquellas cosas que lo impiden, “las preocupaciones y problemas que mantienen a las personas despiertas tienden a estar muy alineadas”, concluyen desde el estudio.

LA NACION