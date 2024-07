Elon Musk cruzó a Kamala Harris y la acusó de “mentirosa” por sus dichos sobre Donald Trump y el aborto

Escuchar

Las declaraciones de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, sobre lo que haría Donald Trump con el aborto en caso de ganar las elecciones generaron una ola de repercusiones. Entre las figuras que salieron a cruzar a la referente del Partido Demócrata se destaca Elon Musk, quien la acusó de “mentirosa”, entre otras palabras.

La polémica se desató luego de que Harris afirmara a través de las redes sociales que Trump “prohibiría el aborto a nivel nacional” si llega a imponerse en los comicios del próximo 5 de noviembre. Esos dichos fueron inmediatamente cuestionados y corregidos por la herramienta Community Notes de X (ex Twitter), que añadió contexto y contradijo la afirmación de Harris.

La vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris, aseguró que Trump prohibiría el aborto en todo el país en caso de volver al poder Michael Buholzer - Keystone

El origen de la controversia por las declaraciones de Kamala Harris sobre el aborto

El pasado lunes, Harris utilizó su cuenta de X para denunciar: “Donald Trump prohibiría el aborto en todo el país”. “El presidente @JoeBiden y yo haremos todo lo posible para detenerlo y restaurar la libertad reproductiva de las mujeres”, enfatizó. Esta afirmación fue desmentida rápidamente por los usuarios de Community Notes, que agregaron información de varias fuentes de noticias como CNN, BBC, Associated Press y The New York Times, así como de la propia cuenta de de Trump en Truth Social.

En medio de la campaña electoral, la vicepresidenta de Estados Unidos apuntó contra Trump por el tema aborto X

En este recopilado, los usuarios demostraron que el expresidente declaró en reiteradas oportunidades que el tema del aborto debe ser tratado por los estados y no a nivel federal. “Mi visión es que ahora, desde un punto de vista legal, el aborto está donde todos querían: los estados decidirán mediante votación o legislación, o quizás ambos. Y lo que decidan debe ser la ley del estado”, señaló Trump en un video recientemente publicado en Truth Social.

La respuesta de Elos Musk a las declaraciones de Kamala Harris

Ante esta corrección, el dueño de la red social X respondió duramente a Harris, acusándola de mentir en su plataforma. “¿Cuándo aprenderán los políticos, o al menos el becario que maneja sus cuentas, que mentir en esta plataforma ya no funciona?”, escribió Musk, subrayando la efectividad de Community Notes en desmentir información incorrecta.

Musk salió a cruzar a Harris en X X

La postura de Donald Trump sobre el aborto

Durante el reciente debate presidencial, Trump fue interrogado sobre su posición respecto al aborto y si bloquearía el acceso a medicamentos abortivos. “Primero, la Corte Suprema acaba de aprobar la píldora abortiva y estoy de acuerdo con su decisión de hacerlo, y no la bloquearé”, expresó, en referencia a la mifepristona. En este sentido, el exmandatario ha sido consistente en su postura de que la decisión sobre el aborto debe ser manejada por los estados. Incluso, celebró la revocación de Roe vs. Wade en 2022, una decisión de la Corte Suprema que devolvió la autoridad sobre el aborto a los estados.

Donald Trump es precandidato a presidente de Estados Unidos Steve Helber - FR171958 AP

La controversia entre Musk y Harris no solo refleja las divisiones profundas y persistentes sobre el tema del aborto en Estados Unidos, sino que también resalta el papel crucial de la verificación de información en las redes sociales. Mientras la tecnología sigue evolucionando para moderar y corregir información errónea, las figuras públicas como Musk y Harris continúan en el centro de intensos debates políticos y sociales.

