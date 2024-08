Emigró de EE.UU. y eligió un país latino para vivir tras su jubilación: “No es suficiente dinero”

Escuchar

A la edad en que muchas personas sienten que ya tienen la “vida hecha”, Mark LeGeros decidió patear el tablero y empezar de nuevo. Dejó Estados Unidos, donde había vivido por 54 años, y se mudó a Puerto Vallarta, en México. Ahora, 11 años después, está seguro de que tomó la decisión correcta: está jubilado y disfruta de un mejor nivel de vida del que hubiera tenido en su país y está encantado con el arte, la música y la historia mexicana. “Uno se queda atónito con la riqueza de la cultura”, remarcó.

Por qué dejó EE.UU. y se mudó a Puerto Vallarta

En 2013, LeGeros dejó Minneapolis, en el estado de Minnesota, y se instaló en Puerto Vallarta. Según le cuenta al medio Business Insider, lo hizo en busca de un mejor pasar económico, ya que en pocos años más se retiraría y no tendría los recursos suficientes para vivir de modo holgado. “No es suficiente dinero para jubilarse en Estados Unidos, pero sí en el extranjero”, señaló. Además, explicó que en EE.UU. necesitaría mucho más dinero para tener el mismo nivel de vida del que hoy disfruta en México, solo usando los fondos de su cuenta de jubilación individual (IRA por sus siglas en inglés). “Podría realmente comer fuera todos los días ahora”, ejemplificó.

Vista de la Bahía de Banderas, Puerto Vallarta. Mariana Milanesi

El hombre, de 65 años, dejó de trabajar el año pasado. Durante seis años, entre 2017 y el 2023, fue profesor de inglés en la sede de Puerto Vallarta de la Universidad del Valle de Atemajac (UNIVA), pero ahora disfruta de su retiro. No descarta volver a trabajar, pero solo si encuentra una nueva vocación . “No voy a trabajar hasta que encuentre mi próximo trabajo o mi próxima, no se, pasión”, dijo LeGero, que sostuvo que puede vivir del dinero que tiene ahorrado.

Si bien goza de un modo de vida que no podría tener en su país con su jubilación, aclaró que no emigró solo motivado por una cuestión económica. LeGeros se describió a sí mismo como “aventurero” y una persona con “curiosidad cultural”, que está dispuesta a aprender cosas nuevas, requisitos que, a su entender, son indispensables a la hora de decidir irse a vivir a otra nación.

“Si quieren vivir en un lugar barato y no tener que aprender nada y simplemente sentarse y jugar al golf, deberían quedarse en Estados Unidos e intentar encontrar un lugar barato para vivir en el país”, consideró. En cambio, si el objetivo es “experimentar la aventura de vivir en el extranjero y aprender una nueva cultura”, entonces sí recomienda tomar la decisión.

Mark LeGero (tercero desde la izquierda) con sus compañeros de trabajo en la Universidad del Valle de Atemajac Linkedin: Mark LeGeros

Cuánto cuesta vivir en Puerto Vallarta

Al igual que LeGeros, cada vez más jubilados analizan la posibilidad de mudarse a otro país para vivir mejor su retiro. Según cuenta en la entrevista, la decisión de emigrar, además de una gran experiencia cultural, también lo benefició a nivel económico, ya que en 2013, cuando cambió de residencia, el costo de vida en México era un 20% más bajo que en EE.UU.

Como ejemplo, señaló que la renta del departamento donde vive en Puerto Vallarta le cuesta 600 dólares al mes, mientras que en Minneapolis los apartamentos costaban entre US$1400 y US$1800 cuando ella abandonó esa ciudad. Ahora, con los fondos de su jubilación puede vivir sin trabajar y darse gustos como comer afuera casi a diario.

Qué dificultades encontró al emigrar y qué le recomienda a quienes planean hacerlo

LeGeros relató que se siente completamente adaptado a su vida en Puerto Vallarta. Es residente permanente de México, pero no ciudadano, y está satisfecho con haber emigrado. Sin embargo, reconoció que instalarse en otro país no es algo sencillo y que no todos logran adaptarse igual que él.

La sede de la Univa de Puerto Vallarta, México, donde trabajó Mark LeGeros Facebook: Univa Puerto Vallarta

“No hay que pensar sólo en los dólares que se van a ahorrar, hay que pensar en la cultura a la que se va a mudar”, subrayó. Ese fue el caso de una pareja que conoció cuando se mudó a México, también emigrados, que a pesar de que habían montado un negocio y les iba bien, “seguían insatisfechos” y les resultaba “chocante” el cambio cultural, por lo que finalmente regresaron a EE.UU.

“La gente piensa: ‘Bueno, ahora soy rico. Puedo vivir en un país donde pago una fracción del costo que pagaría si viviera en Estados Unidos y puedo hacer lo que quiera’. Pero esa no es necesariamente la realidad”, continuó. Entre las dificultades de emigrar, mencionó aprender un nuevo idioma. En su caso, todavía está perfeccionando su español.

Con toda esa experiencia, se anima a brindarles consejos a quienes piensen en emigrar. “Una de las cosas que sugeriría a la gente que venga es que busque una comunidad y se identifique con una comunidad de extranjeros, no necesariamente estadounidenses, sino extranjeros. Puede ser una iglesia, una causa como las mascotas, los perros callejeros o los gatos callejeros, lo que sea. Siempre hay que contar con un grupo de apoyo”, concluyó.

