Fue una famosa actriz de Televisa, pero emigró a Estados Unidos tras el secuestro de su sobrino

Aunque la farándula suele popularizar historias de artistas latinos que migran a Estados Unidos gracias a mejores oportunidades de trabajo y/o proyectos más ambiciosos, a veces las razones de mudanza preceden a acontecimientos devastadores. Es en este marco en donde tomó viralidad el caso de Florencia de Saracho, quien anunció en 2023 sus intenciones de migrar a EE.UU. tras ser víctima de la inseguridad en su país de origen.

Ocasionalmente, Florencia también trabaja como embajadora de marcas y modelo flordesaracho vía Instagram

La razón que obligó a Florencia de Saracho a abandonar México e ir a EE.UU.

A través de un comunicado que publicó en su cuenta de Instagram durante el pasado 2023, la actriz Florencia de Saracho anunció que abandonaría México por motivos de inseguridad, los cuales además, tenían a su familia completamente devastada. Y es que desde principios de aquel año, Florencia y sus seres queridos vivieron en constante angustia por la desaparición de uno de sus familiares.

En 2023, José Antonio (sobrino de la Florencia de Saracho) desapareció de un día para otro sin que las autoridades tengan ninguna pista de su paradero hasta la fecha. Y dadas las alarmantes cifras de desapariciones de esta índole en el país dentro de diversos ámbitos, Florencia de Saracho aseguró que ya no se sentía segura, lo cual la llevó a temer por ella y por sus propios hijos.

Florencia de Saracho está casada y tiene tres hijos. flordesaracho vía Instagram

El comunicado con el que Florencia de Saracho anunció que se iría de México

Aunque Florencia de Saracho era una actriz activa de Televisa en 2023, en aquella época afirmó que la angustia por el paradero de su sobrino le impedían llevar su vida con normalidad. Y lo que es más, llegó a sentirse en peligro junto a toda su familia, así que haría una pausa en su profesión para migrar a Estados Unidos.

“A todos ustedes, con todo mi cariño y amor, les agradezco su preocupación por mí y por mi familia, hemos decidido estar en Estados Unidos por el tema de inseguridad en México”, resumió la actriz a través de sus redes sociales.

Mediante una serie de stories de Instagram, Florencia de Saracho también recordó parte de su trayectoria televisiva en México, y además de su despedida, reiteró que siempre se sintió muy apoyada por el público latino, algo por lo que siempre estará muy agradecida.

Pese a la falta de proyectos televisivos recientes, Florencia mantiene buena amistad con varias estrellas mexicanas flordesaracho vía Instagram

¿Quién es la actriz Florencia de Saracho y a qué se dedica en la actualidad?

Florencia de Saracho es una actriz mexicana originaria del estado de Sonora. Desde muy joven, resaltó por su talento para la actuación y belleza, lo que la llevó a ser un rostro familiar y recurrente en varios proyectos televisivos.

De entre los trabajos más destacados de Florencia de Saracho, se posicionan sus papeles en pantalla chica gracias a telenovelas como Las vías del amor, Rebelde, Cuando me enamoro, La mujer del Vendaval y A que no me dejas.

Si bien ya se van a cumplir dos años desde que Florencia de Saracho emigró a Estados Unidos por motivos de inseguridad en México, sus redes sociales constatan que aún procura a los amigos que hizo en la farándula mexicana: figuras de la talla de Camila Sodi, Silvia Navarro, Arturo Islas, Ariadne Díaz, Leticia Calderón, José Ron, Ana Brenda Contreras, entre muchos otros rostros conocidos.

Uno de los papeles más relevantes de Florencia fue como "Romina" en la telenovela 'Rebelde' Televisa/TLNovelas vía Facebook

Hoy en día, Florencia parece llevar una vida mucho más relajada junto a su esposo e hijos, aunque no por eso dejó de lado a sus fans latinos. Y si bien ya no tiene proyectos actorales en su agenda a corto plazo; su vida de mamá famosa la llevó a diferentes podcasts y charlas mediáticas, casi siempre en temas sobre crianza respetuosa y/o algunos tips para madres jóvenes.

LA NACION