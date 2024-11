Emigró de México, vive en EE.UU. y revela las razones por la que va a votar por Trump: “Para eso me vine a este país”

El 5 de noviembre se llevarán a cabo las elecciones presidenciales en Estados Unidos. En ese contexto, María, una joven de origen mexicano, contó en sus redes sociales las razones por las que va a votar por el candidato republicano, Donald Trump. La inflación, la inmigración ilegal y la política exterior están entre sus motivaciones. “Estados Unidos y sus ciudadanos van primero”, aseguró.

Uno de los principales motivos que la joven defendió para votar a Trump es el aumento generalizado de los precios. “La inflación que [Joe] Biden provocó en estos cuatro años ha sido la más alta en 40 años”, remarcó. En su clip, la chica describió que este fenómeno afecta directamente al bolsillo de los ciudadanos y deteriora su poder adquisitivo día a día.

Es mexicana, tiene ciudadanía estadounidense y contó por qué va a votar por Donald Trump TikTok

En este sentido, la tiktoker señaló que durante el gobierno demócrata disminuyó el valor del real del dinero. “Esto quiere decir que la renta, el gas y el súper valen más, pero tu dinero vale menos y entonces tu poder de compra es menor”, explicó.

Fondos destinados a Ucrania

Otra razón que expuso María en su video en TikTok está relacionada con la política exterior del gobierno de Biden. En este sentido, cuestionó la ayuda económica que Estados Unidos le envió a Ucrania en el contexto de la guerra con Rusia. “Los 175 billones de dólares que Biden y Kamala enviaron a Ucrania de nuestros impuestos”, fue el motivo que puso para justificar la razón por la que el 5 de noviembre votará por el candidato republicano.

La inflación ha elevado considerablemente el costo de la vida en Estados Unidos Karolina Grabowska / Pexels

Inmigración ilegal

La joven también cuestionó las políticas migratorias del gobierno demócrata por considerarlas laxas con respecto a los migrantes ilegales: “Los 7,8 millones de inmigrantes ilegales que trajeron, adicionales a los que ya estaban aquí”.

De esta manera, aunque no lo dijo explícitamente, la joven mostró su respaldo a las políticas que el candidato republicano anunció que implementará apenas llegue a la Casa Blanca para un nuevo período de gobierno.

Cambios en el Título IX y los derechos de género

En otro tramo del video, la joven mexicana mencionó que otra política que rechaza es la interpretación del Título IX, una normativa federal que prohíbe la discriminación por género en instituciones educativas.

Trump prometió implementar la deportación masiva de personas indocumentadas Getty Images

Enumeró que, tras los cambios recientes, la ley permite que personas que se identifican como mujeres puedan acceder a baños, vestuarios y deportes destinados a mujeres biológicas. “El Título IX entró en vigor el primero de agosto. Por eso no han comenzado a ver las consecuencias en los estados”, afirmó.

“América primero”

Por último, María destacó que, aunque es mexicana, también es ciudadana estadounidense. “Para mí Estados Unidos y sus ciudadanos van primero, porque para eso me vine a este país”, sostuvo.

“La verdad no me importa, si a Trump le caigo bien o no. Mientras sus políticas ayuden a los ciudadanos en consecuencia, me van a ayudar a mí también”, dijo en referencia a las declaraciones xenófobas vertidas por el empresario y su entorno durante la campaña, cuyo último capítulo estuvo marcado por la broma que hizo un comediante durante el cierre en el Madison Times Square, de Nueva York, quien afirmó que Puerto Rico “es una isla de basura”.

Por último, consideró que EE.UU. también puede asistir a otras naciones: “Claro que podemos ayudar, siempre y cuando el país esté bien y lo que la gente se le olvida es que sí, soy mexicana, pero también soy americana y para mí Estados Unidos y sus ciudadanos van primero”.