Emily Ratajkowski fue contundente sobre las acusaciones de infidelidad hacia Adam Levine: “Misoginia”

Emily Ratajkowski encendió las redes sociales al dar su opinión respecto al drama de la supuesta infidelidad en el que están involucrados Adam Levine y la influencer Sumner Stroh. La modelo utilizó sus plataformas digitales para dejar en claro cuál es su postura respecto a un tema que ella consideró “misógino”. De inmediato, causó un debate entre los usuarios de las redes.

La también empresaria defendió a las mujeres que son apuntadas por supuestamente entrometerse en otras relaciones. Para ella, el único responsable de una infidelidad es el hombre que está en medio de una relación. Y su opinión causó furor debido a la presunta separación que ella atravesaría con su esposo Sebastian Bear-McClard también por infidelidades.

“No entiendo por qué seguimos culpando a las mujeres por los errores de los hombres, especialmente cuando estás hablando de mujeres de 20 y tantos años que tratan con hombres en posiciones de poder que les doblan la edad”, dijo a través de un video.

Emily Ratajkowski habló sobre el caso de Adam Levine

Además, consideró que este tipo de situaciones pueden llegar a ser dañinas para cualquier mujer: “La dinámica de poder es tan sesgada que es ridícula. Es depredadora y manipuladora”, continuó. Por ello, enfatizó en que se debería criticar la actitud del hombre que engañó a su pareja en lugar de la persona con la que lo hizo.

Y es que para Ratajkowski el sujeto en la relación es quien tiene un compromiso de serle fiel a su pareja, no la tercera en discordia. “Si eres el que está en una relación, eres el que está obligado a ser leal. Creo que un gran problema en nuestra cultura en este momento es que simplemente decimos: ‘Oh, los hombres son monstruos, son terribles, son horribles’”, agregó.

Finalmente, dejó muy en claro que, desde su perspectiva, el género masculino debería ser más castigado por las acciones de traición que comete: “Pedimos a las mujeres que ajusten su comportamiento en lugar de simplemente decir que los hombres necesitan cambiar su comportamiento. Es sexismo. Es la misoginia clásica”, concluyó la también actriz.

¿Qué pasó con Adam Levine y Sumner Stroh?

La modelo de Instagram Sumner Stroh publicó un polémico video a través de TikTok en el que aseguró haber tenido una relación extramarital con el líder de la banda Maroon 5, a pesar de que él está casado con Behati Prinsloo.

Esta grabación de inmediato le dio la vuelta al mundo y obligó al cantante a revelar la verdad: “Se está diciendo mucho sobre mí ahora mismo y quiero aclarar las cosas. Me equivoqué en hablar con alguien que no sea mi esposa en cualquier tipo de situación de coqueteo. No tuve una aventura, sin embargo, crucé la línea durante un período lamentable de mi vida. En ciertos casos, se volvió inapropiado; lo abordé y tomé medidas proactivas para remediarlo con mi familia”, escribió.

El descargo de Adam Levine en Instagram Instagram @adamlevine

A pesar de las críticas y presión mediática que soportó durante los últimos días, Levine admitió que le habló de forma inapropiada a Stroh, pero negó haberle sido infiel a la modelo de Victoria’s Secret: “Mi esposa y mi familia son todo lo que me importa en este mundo. Ser tan ingenuo y estúpido como para arriesgar lo único que realmente me importa fue el mayor error que pude cometer. Nunca lo volveré a cometer. Tomo toda la responsabilidad. Lo superaremos. Y lo superaremos juntos”, cerró Levine.