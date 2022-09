Adam Levine rompió el silencio tras ser acusado de engañar a su esposa Behati Prinsloo: “Fue el error más grande”

En las últimas horas, Adam Levine apareció como protagonista en una polémica que podría generar una crisis en su matrimonio con Behati Prinsloo, modelo de Victoria’s Secret. Sumner Stroh, que también se dedica a las pasarelas, relató en su cuenta de TikTok que vivió un romance con el cantante cuando él ya estaba casado. Además, compartió capturas de pantalla de los mensajes que intercambiaron, algunos en los últimos tiempos. Ahora, el famoso rompió el silencio y admitió haber “cruzado la línea”, aunque negó la infidelidad.

Levine y Prinsloo se casaron en 2014 y tienen dos hijos en común: Dusty Rose, de 5 años, y Gio Grace, de 4. Hace apenas cuatro días, la modelo compartió en su cuenta de Instagram la noticia de que está embarazada del tercero, lo que trajo consigo el saludo de varios artistas reconocidos, como Rachel Bilson o Lily Aldridge.

Behati Prinsloo anunció que espera su tercer hijo junto a Adam Levine. Instagram: behatiprinsloo

“Me siento avergonzada”, comenzó Stroh. “Tuve una aventura con un hombre que estaba casado con una modelo de Victoria’s Secret. En ese momento, era joven, ingenua y, sinceramente, hubo una falta de conciencia y respeto”, expresó.

La modelo Sumner Stroh afirmó que Adam Levine le fue infiel a Behati Prinsloo con ella.

Y agregó: “No estaba en la escena como ahora, así que era muy fácil de manipular”. Además, compartió capturas de pantalla de las conversaciones que mantuvo con el cantante. “Es increíble lo sexy que sos. Me sorprende. Sos 50 veces más linda en persona... y yo también”, se pudo leer en las imágenes las palabras que escribió Levine para la modelo.

La modelo aseguró que el cantante de Maroon 5 y ella se vieron varias veces en persona durante un año, en la previa al nacimiento de su segunda hija, y que después finalizaron la relación. Sin embargo, un mensaje llamó la atención por lo extraño.

La modelo compartió las capturas de pantalla de su conversación con el cantante. Captura de video

“Pregunta seria: voy a tener otro bebé y, si es un niño, de verdad me encantaría llamarlo Sumner. ¿Te parece bien? Es en serio”, se leyó en el mensaje de Instagram sobre la captura de pantalla que compartió la modelo, que data del pasado 1° de junio. El video se viralizó en las redes sociales y fue consignado por varios medios internacionales, como El Mundo en España.

Qué respondió Adam Levine a estas acusaciones

Luego de que el escándalo circuló en redes sociales, el artista admitió haberse excedido en sus mensajes, pero negó la infidelidad. A través de una historia que publicó en su cuenta de Instagram, dio su versión de los hechos. “Se está diciendo mucho sobre mí ahora mismo y quiero aclarar las cosas. Me equivoqué en hablar con alguien que no sea mi esposa en cualquier tipo de situación de coqueteo”, comenzó.

El descargo de Adam Levine en Instagram Instagram @adamlevine

Sin embargo, aseguró que nunca le fue infiel a su pareja: “No tuve una aventura”. A pesar de que según su versión nunca llegó a una relación física, sí manifestó su arrepentimiento. “Crucé la línea durante un período en mi vida del que me arrepiento. En algunas instancias se volvió inapropiado; reconocí eso y realicé pasos proactivos para remediarlo con mi familia”, escribió.

A pesar de la exposición que tuvo el tema y de lo delicado de la situación, Levine se mostró confiado en poder solucionar este conflicto y que su familia continúe unida: “Mi esposa y mi familia es todo lo que me importa en este mundo. Ser tan ingenuo y estúpido para arriesgar la única cosa que realmente me importa fue el más grande error que podría haber cometido. No volveré a hacerlo. Asumo toda la responsabilidad. Vamos a salir de esto. Y vamos a salir de esto juntos”.

Por qué Summer lo hizo público ahora

Stroh explicó que decidió hacer pública la presunta infidelidad luego de que uno de sus amigos, con quien compartió las conversaciones con el cantante estadounidense, le advirtiera de que vendería la historia a los medios de comunicación. Ante eso, la modelo prefirió que se conociera por ella misma.

Adam Levine y Behati Prinsloo se casaron en 2014. Instagram: adamlevine

El video se posicionó cerca de los 15 millones de reproducciones hasta el momento y superó el millón de likes en TikTok. “Quiere ponerle el nombre al hijo con su esposa en honor a su amante. Sin palabras”, escribió una usuaria de la red social. “No lo puedo creer, es una gran falta de respeto”, apuntó otra.

La relación entre Prinsloo y Levine se formalizó en 2013, pero los rumores de infidelidad por parte del cantante de Maroon 5 con otras mujeres detonaron en el alejamiento de la modelo, que puso fin a la relación. Luego de dos meses separados, el artista le pidió matrimonio y actualmente residen con su familia en Estados Unidos.