Mostró cuál es el sencillo restaurante de Nueva York que se llena de celebridades y se volvió viral

Nueva York es, sin duda, uno los destinos turísticos más buscados y deseados de todo el mundo. Presente en películas, series, libros y tantas historias más, la ciudad es una suerte de meca para muchos amantes de la cultura popular.

Para todos ellos, un tiktoker acaba de sumar un nuevo dato de “visita obligada”: un restaurante que suele ser muy elegido por celebridades. Al parecer, se trata de un establecimiento al que suelen recurrir decenas de famosos y este joven compartió una prueba de ello.

Chi Tang se presenta como estilista y en su cuenta de TikTok @chitangworld) suele compartir contenido sobre tratamientos de belleza y pelo, pero también ciertos consejos y tips sobre la Gran Manzana. Entre estos últimos, hubo uno que se volvió viral y que tiene que ver con el restaurante Jack’s Wife Freda, que según el experto, suele poblarse de artistas y personalidades del mundo del espectáculo.

A modos de “prueba”, el tiktoker decidió registrar su visita al local, y demostró cómo circulaban por las mesas personalidades como Anthony Kiedis, vocalista y líder de la banda Red Hot Chili Peppers, así como del hermano del medio de los Jonas Brothers: Joe. Acudió a degustar de un delicioso brunch, mientras frente a él tenía a algunos de los hombres más icónicos del medio artístico.

El restaurante para conocer celebridades en Nueva York

El video -que ya superó las 4 millones de reproducciones- se llenó de comentarios, sobre todo de usuarios que deseaban saber cómo se podía acceder al lugar y dónde estaba ubicado.

¿Dónde está el restaurante de las celebridades en Nueva York?

Jack’s Wife Freda tiene cuatro sucursales en ese estado, aunque según el clip que se viralizó en redes sociales, el lugar correcto para encontrarse con famosos es el ubicado en el barrio conocido como Lower Manhattan, en 226 Lafayette St.

Para comer ahí no se necesita reserva previa, según lo que dice en la página web oficial del restaurante: “Somos un café por orden de llegada durante todo el día. Se recomiendan personas sin cita previa de todos los tamaños de grupo en cualquier momento”. También cuentan con el servicio de pick and up y las entregas a domicilio.

Estos son los horarios:

Lunes, martes y miércoles: 8.30 am a 10.00 pm.

Jueves, viernes y sábado: 8.30 am a 11.00 pm.

Domingo: 8.30 am a 9.00 pm.

Jack's Wife Freda es ideal para brunchs @jackswifefreda/Instagram

La historia de este hotel engloba la de dos inmigrantes: Dean y Maya, quienes se conocieron y se enamoraron en Nueva York. Al ser amantes del servicio al cliente, decidieron abrir Jack’s Wife Freda en 2011, en honor a Freda, la abuela de Dean, ya que ella siempre priorizaba tener comida y un trato hospitalario para todos los que llegaran a su casa y trataba como familia a todos sus visitantes.

Según la descripción del establecimiento, ese espíritu anfitrión es el que domina la propuesta, y todo el personal está capacitado para agasajar a cada uno de sus clientes.

Los comensales tienen la opción de elegir entre los platos tradicionales de Israel y Sudáfrica, lugar de origen de los creadores, y también entre la comida judía de Nueva York. Los ingredientes principales son “frescos y brillantes”, ya que la presentación de cada pedido es muy importante para el restaurante.