Emiratos Árabes Unidos atacó directamente a Irán en 7 de abril, según reporte

Emiratos Árabes Unidos llevó a cabo operaciones militares contra Irán en abril, una participación previamente desconocida en la guerra en Oriente Medio por parte de un país del Golfo, según un reporte de The Wall Street Journal.

El periódico estadounidense afirmó, citando fuentes anónimas, que los ataques se dirigieron contra una refinería situada en la isla iraní de Lavan "aproximadamente al mismo tiempo que el presidente (Donald) Trump anunciaba un alto el fuego en la guerra".

Estados Unidos acogió entonces discretamente los ataques de su aliado, informó el medio.

La AFP no ha podido verificar de forma independiente los ataques emiratíes informados.

La mañana del 8 de abril, la cadena estatal iraní Irib afirmó que se produjeron "ataques con misiles y drones contra Emiratos y Kuwait unas horas después del ataque contra las instalaciones petroleras de la isla de Lavan, en Irán".

Ese mismo día, horas después de que entrara en vigor el alto el fuego, Emiratos Árabes Unidos afirmó que había sido blanco de 17 misiles iraníes y 35 drones.