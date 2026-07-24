Empresa matriz de F1 llega a acuerdo de 3 millones en demanda por boletos de GP de Las Vegas 2023

LAS VEGAS (AP) — La empresa matriz de la Fórmula 1, Liberty Media, que también promueve el Gran Premio de Las Vegas, ha llegado a un acuerdo extrajudicial de unos 3 millones de US$ para poner fin a una demanda colectiva presentada por espectadores de la carrera inaugural de 2023.

La sesión de prácticas de la noche de apertura se detuvo el 16 de noviembre de 2023 tras nueve minutos, cuando Carlos Sainz Jr. pasó por encima de una alcantarilla que dañó gravemente su Ferrari. Las prácticas no se reanudaron sino hasta las primeras horas de la madrugada del 17 de noviembre, y terminaron alrededor de las 4 a.m.

Los aficionados fueron retirados de las zonas de visualización antes de que se realizara la sesión de 90 minutos.

Quienes tenían entradas sólo para esa sesión de prácticas o compraron entradas para tres noches pueden recibir una compensación en virtud del acuerdo. Las reclamaciones deben presentarse antes del 27 de agosto.

Liberty Media y el Gran Premio de Las Vegas no admitieron responsabilidad en el acuerdo. Una audiencia de aprobación final está programada para el 4 de noviembre en el Tribunal de Distrito de EE.UU. en Nevada.

Se suponía que la carrera de 2023, de 500 millones de US$, sería la gran presentación de la F1 en la avenida principal de Las Vegas, y el percance durante la noche de prácticas, así como las interrupciones para los residentes del área de Las Vegas durante meses de preparación, no auguraban un comienzo prometedor.

Pero la carrera en sí estuvo entre las mejores del calendario esa temporada, y Max Verstappen cantó “Viva Las Vegas” al cruzar la meta para su 18.ª victoria de ese año.

La F1 anunció el mes pasado una extensión de 10 años que mantendrá el circuito en Las Vegas al menos hasta 2037.

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