En EE.UU.: estas son las ocupaciones que tienen más oportunidad de obtener la green card en 2024

Algunas empresas de Estados Unidos patrocinan a sus empleados para que puedan convertirse en residentes permanentes de ese país. Mientras que en unos casos presentan solicitudes de condiciones laborales para visas H1B (LCA, por sus siglas en inglés), en otros, gestionan certificaciones laborales para tarjetas verdes (LC, por sus siglas en inglés). Sobre las green cards, el Departamento de Trabajo indicó que durante el año fiscal 2024 se pidieron más de 89.000.

El año fiscal 2024, que todavía no terminó, comenzó el 31 de octubre de 2023 y cierra el próximo 30 de septiembre. No obstante, desde el portal My Visa Jobs recopilaron los datos proporcionados por el Departamento de Trabajo estadounidense (DOL, por sus siglas en inglés).

Los trabajos en el área de informática fueron los que más llevaron al patrocinio de certificaciones para Green Card en el año fiscal 2024 www.itworkers.cl

Según cuentan, en estos 11 meses se presentaron 89.353 certificaciones laborales para la tarjeta verde. Además, en el portal dieron detalles sobre los trabajos más solicitados, los países de procedencia, las empresas que más patrocinaron y la ciudad hacia donde se dirigieron los migrantes.

Cuáles fueron los puestos de trabajo con más pedidos de green card

De las 89.000 certificaciones que enviaron las empresas, casi la mitad estuvieron dedicadas a la informática y las matemáticas, es decir, 41.411 LC en total. El top cinco lo completaron los rubros de ingeniería, con 7567 puestos; negocios y finanzas, con 7337 puestos; producción, con 5230 puestos; gerencia, con 4706 puestos y el apoyo a la atención sanitaria, con otros 3620 puestos.

En tanto, con relación a los trabajos específicos, el ranking quedó compuesto de la siguiente manera:

Ingeniero de software (5908 puestos)

Desarrollador de software (2241 puestos)

Ingeniero de software senior (1364 puestos)

Auxiliar de enfermería (1119 puestos)

Cuidador (1066 puestos)

Conductor de camión (920 puestos)

Cuál es la tarea de los informáticos que más certificaciones para tarjetas verdes recibieron

En el primer caso, el ingeniero de software es responsable de diseñar y desarrollar sistemas. Su tarea principal es crear la arquitectura del mismo, planificar cómo se desarrollará y cómo interactuarán sus componentes. Esto incluye desde la concepción inicial del proyecto hasta su implementación y mantenimiento. Además, suele centrarse en asegurar que sea robusto, eficiente y que cumpla con los estándares técnicos. Su trabajo puede involucrar colaboración con otros ingenieros, diseñadores y partes interesadas para resolver problemas técnicos complejos y garantizar que el sistema funcione según lo previsto.

Por otro lado, el desarrollador de software se enfoca más en la codificación y en la implementación de funcionalidades específicas dentro del sistema. Su rol principal es escribir y mantener el código fuente, realizar pruebas para asegurar que el software funcione correctamente y solucionar errores o problemas que surjan durante el desarrollo.

El ingeniero de software senior se diferencia de los roles anteriores por su nivel de experiencia y responsabilidad. Además de realizar tareas similares a las de un ingeniero de software, el profesional senior suele encargarse de liderar proyectos, tomar decisiones clave sobre la arquitectura y el diseño del sistema, así como ser mentor de ingenieros y desarrolladores menos experimentados. Su experiencia le permite abordar problemas más complejos, liderar iniciativas estratégicas y tener una visión integral del ciclo de vida del software.

Green card: los países de origen y las empresas que más patrocinaron

Los empleadores destacados del año fiscal 2024 fueron:

Servicios de Amazon.com LLC, con 2147 LC solicitadas

Corporación Microsoft, con 1697 LC solicitadas

Google LLC, con 1613 LC solicitadas

Apple Inc., con 1415 LC solicitadas

Corporación Intel, con 1191 LC solicitadas

Granjas Wayne LLC, con 723 LC solicitadas

Los países de mayor procedencia de los solicitantes de tarjetas verdes fueron:

India: 41.057

China: 8387

México: 4222

Vietnam: 3610

Filipinas: 3120

Canadá: 2444

Las ubicaciones hacia donde se dirigieron estos trabajadores fueron:

Ciudad de Nueva York, Nueva York: 5530

Seattle, Washington: 2836

San Francisco, California: 2094

Austin, Texas: 1703

Mountain View, California: 1639

Chicago, Illinois: 1549

LA NACION