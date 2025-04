Es migrante y gana US$100 al día con un trabajo que no todos harían: “Es peligroso”

Una migrante venezolana que vive en Estados Unidos contó en sus redes sociales que se dedica a una ocupación que no cualquiera aceptaría: es ayudante de techista en una obra en construcción y gana US$100 al día. “Es peligroso”, reconoció sobre su empleo. Cómo transcurre una jornada completa de trabajo.

Ayudante de “roofing”: una tarea dura y cansadora

La mujer contó en un video que subió a su cuenta de TikTok que trabaja como asistente en un equipo que trabaja en el rubro de la construcción, específicamente en la parte de roofing (techado). Su tarea consiste en recoger los desperdicios que quedan tras la instalación o reparación de los techos.

Gana 100 dólares al día con este trabajo

Si bien el pago que recibe por cada jornada laboral no es bajo, detalló que requiere un esfuerzo físico constante y una postura incómoda durante varias horas.

A pesar del esfuerzo y las condiciones laborales, la mujer valoró el dinero que recibe cada día al terminar su jornada. “Son US$100, bien trabajados”, aseguró, ya que de acuerdo a su relato es una tarea dura y extenuante.

Según describió, pasa gran parte del día sobre el techo para juntar los desperdicios y sobrantes de la obra. “He estado así, con las puras rodillas agachada. Es bien sacrificado estarse agachando, recogiendo”, comentó. Por ello, termina cada día agotada. “Es un poquito cansador” el trabajo, admitió.

Desafíos del “roofing”

Sumado al cansancio y el esfuerzo, contó que se había olvidado de llevar las protecciones. “No traje rodilleras, sí tengo, pero no traje”, explicó.

Tampoco había llevado lentes ni protección para el cabello, por lo que estaba cubierta de polvo y le había entrado arena en los ojos. “Lo bueno es que me dieron guantes”, señaló, ya que sin ellos podría lastimarse las manos con astillas de madera o clavos.

El oficio de techista suele estar bien pago, aunque se trata de un trabajo peligroso y con gran desgaste físico Instagram: @gafroofing

Cómo es una jornada de trabajo como ayudante de techista

La mujer explicó que esta era la primera vez que se dedicaba a la construcción. “Nunca había trabajado recogiendo roofing”, explicó. Además de calificar la tarea como riesgosa por la altura y extenuante por el desgaste físico, relató que su jefe es muy demandante y exigente. “No me puede ver ni un ratito que me paro porque vaya a ver”, se quejó.

Al momento de grabar el clip, la migrante venezolana señaló que se había tomado una pausa para comer. “Lo bueno que me dan el almuerzo”, dijo. Este beneficio le permite ahorrar dinero y maximizar sus ingresos.

Construcción, un rubro con alto porcentaje de trabajadores migrantes

De acuerdo a un estudio difundido en 2024 por Pew Research Center, de los 11 millones de inmigrantes no autorizados que había en el país norteamericano en 2022, al menos 8,3 millones formaban parte de la fuerza laboral estadounidense. Y la industria que más personas empleaba en esta condición era la construcción.

Tras la asunción de Donald Trump, por las deportaciones de migrantes y las demoras del gobierno en aprobar visas temporales para trabajadores, empiezan a faltar trabajadores en algunos sectores.

George Carrillo, presidente del Consejo Hispano de Construcción en Florida, explicó que el 85% de las compañías no tiene la mano de obra suficiente para avanzar con sus proyectos.

“El proceso de aprobación está tan lento que no podemos planificar. Estamos usando al máximo al personal que tenemos, pero no alcanza”, sostuvo. Agregó que buscar trabajadores estadounidenses “es muy difícil”, ya que la mayoría no acepta las condiciones y horarios del sector.