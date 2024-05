En el Medio Oeste: revelan dónde se filmará el reboot de The Office en EE.UU.

Escuchar

A casi 11 años del estreno de su último capítulo, los productores de la versión estadounidense de The Office revelaron detalles del reboot de esta aclamada versión del guion británico original. Según informaron desde el servicio de streaming Peacock, esta nueva serie tendrá lugar en el Medio Oeste, por lo que contará con condiciones distintas a las ya conocidas en las nueve temporadas anteriores, donde figuraron, entre otras estrellas, Steve Carell.

“El equipo documental que inmortalizó la sucursal de Scranton de Dunder Mifflin está en busca de un nuevo sujeto cuando descubren un moribundo periódico histórico del Medio Oeste y al editor que intenta revivirlo con reporteros voluntarios”, señalaron en las últimas horas desde Peacock.

Así se ve hoy Steve Carell, el inolvidable Michael Scott de The Office

En este sentido, deslizaron que Greg Daniels, responsable de la versión estadounidense que vio su fin en 2013, y Michael Koman, co-creador de Nathan for You (o Nathan al rescate, en su versión en español), son las mentes maestras detrás de esta nueva creación. Se espera que la filmación comience en julio de este año, aunque todavía no trascendió la fecha estimada de estreno.

Dónde se filmará la nueva parte de The Office

Si bien aún no hay confirmación oficial por parte de los productores ni del canal oficial, el medio Des Moines Register señaló que existe una gran posibilidad que la nueva temporada de The Office sea filmada en Iowa. Este estado está ubicado en la región medio-oeste de EE.UU., también conocida como el “corazón del país” y tiene cierta relación con una parte de la historia de la serie ganadora de cinco premios Emmy.

Steve Carell interpreta a Michael Scott, el gerente regional de Dunder Mifflin, en la serie The Office, acompañado de un gran elenco HBO Max

En el tercer capítulo de la quinta temporada, Holly Flax (Amy Ryan), la representante de recursos humanos de la oficina que eventualmente sale con el mánager de la papelera, Michael Scott (Steve Carell), cuenta que es oriunda de Des Moines, la capital de ese estado. En ese diálogo, el gerente general Dunder Mifflin (nombre de la empresa en la que se filma el supuesto documental de la serie), indaga sobre el clima de esa ciudad, pero no mucho más. Un detalle no menor es que al final de su participación, Scott decide dejar su trabajo y mudarse a Colorado con Flax, con quien luego se casará y formará una familia.

Quiénes protagonizarán el spin-off de la versión estadounidense de The Office

“Han pasado más de diez años desde el episodio final de The Office en NBC y la aclamada serie de comedia continúa ganando popularidad y forjando nuevas generaciones de fans en Peacock. En asociación con Universal Television y bajo la dirección creativa de Greg Daniels y Michael Koman, esta nueva serie ambientada en el universo de Dunder Mifflin presenta un nuevo elenco de personajes en un entorno fresco y propicio para la narrativa cómica, es decir, un diario”, señaló Lisa Katz, presidenta de NBCUniversal Entertainment.

John Krasinski y Steve Carell no serán parte del elenco principal del spin-off de The Office

En este sentido, desde la producción confirmaron que el elenco estará compuesto por Domhnall Gleeson, cuyo trabajo incluye Ex Machina y About Time, así como Sabrina Impacciatore de The White Lotus, entre otros tantos actores y actrices.

LA NACION