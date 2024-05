The Office: sin Steve Carell, la nueva versión se centrará en un grupo de periodistas de un diario en decadencia

Escuchar

A casi 11 años del estreno de su último capítulo, los creadores de The Office, una de las sitcom más importantes del siglo XXI, anunciaron que en julio comenzará el rodaje de una producción ambientada en un universo laboral, tal como la versión original. La comedia basada en la rutina de los empleados de una papelera llamada Dunder Mifflin fue una muy original propuesta que no tardó en capturar el corazón del público. Ahora, según informaron desde el servicio de streaming Peacock, la nueva historia contará con una trama independiente, que no interferirá de ningún modo con las nueve temporadas protagonizadas por Steve Carell en la versión norteamericana.

Sobre el nuevo proyecto, que aún no tiene título, el director Greg Daniels señaló que “la historia se centra en un histórico periódico moribundo del medio oeste norteamericano, que un editor intenta revivir con periodistas voluntarios ”. Esa decisión, dijo, le permite a los guionistas “explorar la comedia y llevar la crítica hacia temas sociales y políticos”. Para los fans de la serie, la presencia de Daniels es garantía de calidad porque él fue uno de los creadores y showrunner de The Office, y que se encuentre detrás de este nuevo producto implica un gran respeto por el tono de aquella ficción.

Se espera que la filmación de la nueva versión de The Office comience en julio de este año, aunque todavía no trascendió la fecha estimada de estreno

A lo largo de los años, la sitcom logró mantener su popularidad y alimentar a un sinfín de nuevas generaciones de fanáticos. Lisa Katz, presidente de contenidos de NBCU Entertainment, especificó algunos detalles de la nueva propuesta dirigida por Daniels y Michael Koman (cocreador de Nathan al rescate): “Esta nueva serie presenta un nuevo elenco de personajes, en un entorno fresco y propicio para la narración cómica: un periódico ”, adelantó la ejecutiva. Además, ambos directores se desempeñarán como productores ejecutivos junto con Ricky Gervais, Stephen Merchant, Howard Klein, Ben Silverman y Banijay Americas, protagonista y creadores de la versión británica de la serie.

Nuevas caras y la ilusión de una posible participación estelar

Al parecer, ni Steve Carell que interpreta a Michael Scott, el gerente regional de Dunder Mifflin en la serie The Office, ni ninguno de los actores del elenco original participará de la nueva versión HBO Max

Según publicó Variety, la próxima versión de The Office contará con Domhnall Gleeson y Sabrina Impacciatore como dos de sus principales figuras. Al igual que el título original, esta adaptación contará con un amplio elenco, en el que todos los intérpretes involucrados personificarán a distintos empleados de la redacción periodística sobre la que girará la ficción.

Domnhall Gleeson es un conocido actor, principalmente famoso por haber interpretado al General Hux en la última trilogía de La guerra de las galaxias y por trabajar en Cuestión de tiempo, una imprescindible comedia romántica. Con respecto a Sabrina Impacciatore, su rol más conocido fue en la segunda temporada de The White Lotus, donde compuso a la gerente del hotel en el que transcurría la trama.

La versión estadounidense que debutó por primera vez en Estados Unidos en 2005 fue protagonizada por Steve Carell, John Krasinksi, Jenna Fischer, Mindy Kaling, Rainn Wilson y BJ Novak y para muchos de ellos marcó un antes y un después en su carrera. Si bien los creadores aseguraron que esta versión contará con un elenco completamente nuevo, la posibilidad de contar en la nueva ficción con la aparición de viejos conocidos es muy concreta.

Si bien aún no hay confirmación oficial por parte de los productores ni del canal oficial, el medio Des Moines Register señaló que existe una gran posibilidad que la nueva temporada de The Office sea filmada en Iowa. Este estado está ubicado en la región medio oeste de los EE.UU., también conocida como el “corazón del país” y tiene cierta relación con una parte de la historia de la serie ganadora de varios premios Emmy.

