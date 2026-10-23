En qué casos se usa la Enhanced ID en lugar de la Real ID y el pasaporte para salir de EE.UU.

Los ciudadanos estadounidenses con doble nacionalidad, como aquellos de origen mexicano, tienen disponible en ciertos estados la Enhanced ID o licencia de conducir mejorada (EDL, por sus siglas en inglés), que sirve para cruzar la frontera por vías terrestres o marítimas hacia determinados países. A diferencia de la Real ID, este documento acredita tanto la identidad como la ciudadanía estadounidense sin necesidad de cargar el pasaporte, pero no tiene validez en todos los viajes.

En qué casos se usa la Enhanced ID sobre la Real ID y el pasaporte al salir de EE.UU.

Tanto la EDL como la Real ID y el pasaporte representan una identificación válida en Estados Unidos, pero cada uno cumple funciones específicas según el tipo de viaje y el medio de transporte utilizado. Para quienes viajan con frecuencia en auto o autobús entre EE.UU. y Canadá o México, la Enhanced ID puede ser una alternativa práctica.

La Enhanced ID es una buena opción para quienes viajan con frecuencia en automóvil o autobús entre EE.UU. y Canadá o México Imagen creada con IA

La EDL se utiliza en cruces terrestres habilitados, sin necesidad de transportar el pasaporte durante esos trayectos, según la información oficial. Al tratarse de una identificación de tamaño pequeño, es conveniente llevarla en la billetera y utilizarla como documento de identificación y ciudadanía estadounidense.

Asimismo, la tarjeta puede utilizarse en determinados viajes marítimos, incluidos los cruceros que cumplen con las condiciones de ingreso correspondientes, y vuelos domésticos.

El documento cuenta con tecnología de identificación por radiofrecuencia (RFID, por sus siglas en inglés) y una zona de lectura mecánica que facilitan el procesamiento de información en los controles fronterizos.

Los casos en los que es necesario utilizar la Real ID o el pasaporte estadounidense

La Enhanced ID no puede ser utilizada para abordar vuelos internacionales. Por este motivo, las personas que viajen en avión desde EE.UU. hacia México, Canadá u otro país deben presentar el pasaporte correspondiente.

Además, para los mexicanos con doble nacionalidad, la normativa federal exige utilizar un pasaporte estadounidense al entrar y salir de EE.UU. por vía aérea. Si también se necesita acreditar la situación ante las autoridades de México, se pueden llevar los documentos pertinentes.

Por otro lado, la Enhanced ID está reservada a ciudadanos estadounidenses que residen en un estado que emite esta identificación, como:

Nueva York

Michigan

Minnesota

Vermont

Washington

A diferencia del pasaporte, la Enhanced ID no puede ser utilizada para abordar vuelos internacionales Imagen ilustrativa generada con IA

Requisitos estatales y procedimiento para solicitar la Enhanced ID

Mientras que para la Real ID solo se requiere demostrar estatus legal, para obtener la Enhanced ID es obligatorio comprobar la ciudadanía estadounidense mediante la presentación de un pasaporte vigente, certificado de nacimiento de EE.UU. o certificado de naturalización.

También es necesario presentar documentación que acredite el número de Seguro Social y dos comprobantes de residencia en el estado, con una dirección física y fechas que permitan verificar el domicilio.

La información presentada debe reflejar el nombre legal completo del solicitante. Si hubo modificaciones por matrimonio, divorcio u otra causa, será necesario presentar las actas o resoluciones que permitan establecer la continuidad entre los nombres registrados.

Los comprobantes de domicilio pueden incluir facturas de servicios, extractos bancarios y correspondencia oficial, siempre que cumplan con las condiciones del DMV.

REAL ID o Enhanced ID: las diferencias y cómo tramitar el documento

Para realizar la gestión, los peticionarios deben acudir personalmente a una oficina habilitada del DMV. Durante la visita, el personal revisará los documentos, registrará la información y tomará una fotografía.

De acuerdo con el sitio web del Departamento de Vehículos Motorizados de Nueva York (Nydmv por sus siglas en inglés), el solicitante deberá abonar la tarifa correspondiente al trámite y el recargo de US$30 por la categoría Enhanced.

Una vez completado el procedimiento, la agencia estatal devuelve los documentos originales y entrega una identificación temporal en papel. La tarjeta definitiva se envía por correo y, según los plazos estimados, puede llegar en un período de entre siete y 14 días hábiles.