Real ID en USA: en qué casos no lo necesitas y qué documentos puedes usar en su lugar

A partir de la implementación definitiva de la ley Real ID el año pasado en Estados Unidos, el 7 de mayo de 2025, las autoridades exigen este documento para distintas acciones, como abordar vuelos o acceder a instalaciones federales. Sin embargo, es importante conocer los detalles de la regulación, ya que para ciertos casos no es necesario y hay alternativas.

En qué casos los estadounidenses no necesitan la Real ID

El 7 de mayo de 2025, casi un año atrás, se implementó oficialmente la ley de Real ID por recomendación de la Comisión del 11-S.

Hoy en día, la mayoría de los ciudadanos estadounidenses cuentan con el documento, pero no todos conocen las especificaciones.

Los ciudadanos de EE.UU. no pueden usar la Real ID para abordar vuelos internacionales o cruceros marítimos con destino a otros países Archivo

En general, se puede presentar el documento para abordar vuelos nacionales, acceder a instalaciones federales e ingresar a centrales nucleares.

En el extremo contrario, el sitio web de la Administración de la Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) menciona que las tarjetas REAL ID no se pueden utilizar para:

Cruzar la frontera hacia Canadá, México u otros países para viajes internacionales.

Abordar cruceros marítimos en viajes internacionales.

Abordar aviones en viajes internacionales.

En los anteriores, las autoridades aceptan el pasaporte estadounidense en su lugar.

Qué documentos pueden utilizar las personas de EE.UU. en lugar de la Real ID

En reemplazo de la Real ID, los estadounidenses pueden presentar también ciertos documentos como alternativa si desean abordar vuelos nacionales, acceder a instalaciones federales o centrales nucleares:

Pasaporte estadounidense.

Tarjeta de pasaporte estadounidense.

Tarjetas de viajero de confianza del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).

Documento de identidad del Departamento de Defensa (DOD, por sus siglas en inglés), incluidos aquellos emitidos a los dependientes.

Green card.

Tarjeta de cruce fronterizo.

Una identificación con foto aceptable emitida por una Nación Tribal/Tribu Indígena reconocida federalmente, incluidas las Tarjetas Tribales Mejoradas.

Tarjeta PIV HSPD-12.

Pasaporte emitido por un gobierno extranjero.

Licencia de conducir provincial canadiense o tarjeta de Asuntos Indígenas y del Norte de Canadá.

Credencial de identificación de trabajador del transporte.

Tarjeta de autorización de empleo del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) -formulario I-766-.

Credencial de marino mercante estadounidense.

Tarjeta de Identificación de Salud para Veteranos.

Licencias de conducir o tarjetas de identificación emitidas por el estado que cumplan con los requisitos.

Licencia de conducir mejorada o tarjeta de identificación mejorada.

Permisos de conducir móviles (deben basarse en una Real ID).

La TSA acepta ciertos documentos en lugar de la Real ID para abordar vuelos en EE.UU. Archivo

Actualmente, la TSA acepta documentos caducados hasta dos años después de su fecha de vencimiento. Asimismo, se pueden aportar identificaciones digitales compatibles como licencias móviles en Apple Wallet o Google Wallet, pero solo en estados participantes.

La medida de la TSA en los aeropuertos para quienes no cuentan con Real ID

Desde febrero de 2026, la TSA comenzó a implementar un sistema específico para quienes no pueden presentar un documento que cumpla con los criterios de la Real ID.

Denominado ConfirmID, este sistema permite verificar la identidad de pasajeros que no cuentan con una identificación válida al momento de pasar por el control de seguridad.

El sistema en EE.UU. que permite abordar vuelos a quienes no tienen Real ID

Para utilizarlo, es necesario realizar algunos pasos previos:

Acceder al sistema y completar el nombre del viajero para el que se usará el sistema, la fecha desde la que se utilizará y un modo de pago válido. Si el pasajero ya comenzó el proceso de seguridad en el aeropuerto, puede entrar a completar el ConfirmID mediante un código QR.

para el que se usará el sistema, la fecha desde la que se utilizará y un modo de pago válido. Si el pasajero ya comenzó el proceso de seguridad en el aeropuerto, puede entrar a completar el ConfirmID mediante un código QR. Chequear que la información sea correcta y completar el pago de US$45 . Se debe incluir una dirección de correo electrónico.

. Se debe incluir una dirección de correo electrónico. El viajero recibirá una confirmación en su correo electrónico , la cual debe ser guardada, ya que funciona como comprobante de la adhesión al sistema ConfirmID.

, la cual debe ser guardada, ya que funciona como comprobante de la adhesión al sistema ConfirmID. En el puesto de seguridad de la TSA, el pasajero deberá mostrar ese correo para que el agente chequee su identidad.

Más allá de que el proceso se puede completar en el aeropuerto, la entidad recomienda chequear los documentos y completar el proceso de ConfirmID antes de concurrir a la terminal aérea.

Los viajeros pueden mostrar tanto el comprobante de pago en correo electrónico como impreso en un papel. Si bien nadie está obligado a utilizar el sistema si no posee Real ID, no hacerlo aumenta las probabilidades de demoras o incluso de no poder viajar.