Venezolanos con doble ciudadanía y en qué casos no se usa la REAL ID y el pasaporte para salir de EE.UU.

Los venezolanos que obtuvieron la ciudadanía de Estados Unidos pueden acceder a distintos documentos de identificación según su lugar de residencia y sus planes de viaje. Entre las opciones se encuentra la Enhanced ID, conocida como licencia de conducir mejorada (EDL, por sus siglas en inglés), que sirve para determinados cruces fronterizos y permite la salida del país norteamericano sin REAL ID ni pasaporte.

REAL ID y Enhanced ID: cuáles son las diferencias

Identificada con una estrella en la parte superior del documento, la REAL ID es una identificación que cumple con los estándares federales de seguridad y permite abordar vuelos domésticos en EE.UU. y acceder a determinadas instalaciones federales. No habilita por sí sola a cruzar fronteras internacionales, ya sea por tierra, mar o aire.

REAL ID o Enhanced ID: las diferencias y cómo tramitar el documento

La Enhanced ID, por su parte, muestra una bandera estadounidense y permite a los ciudadanos acreditar su estatus y regresar a EE.UU. desde Canadá, México y algunos destinos del Caribe mediante pasos terrestres y marítimos habilitados.

De acuerdo con la información oficial, también puede utilizarse para conducir y como identificación.

Sin embargo, esta segunda opción no reemplaza al pasaporte en todos los viajes. Quienes se dirijan en avión hacia Venezuela o cualquier otro destino internacional deben contar con la libreta de viaje para cumplir con los requisitos de documentación aplicables a esos trayectos.

La EDL puede ser una alternativa al pasaporte en los cruces autorizados por tierra o mar, pero no permite embarcar en vuelos internacionales ni sustituye los documentos exigidos por las autoridades de otros países.

Enhanced ID: quiénes pueden solicitarla y en qué estados

La Enhanced ID está reservada a ciudadanos estadounidenses que residen en uno de los cinco estados que la emiten:

Nueva York

Michigan

Minnesota

Vermont

Washington

La REAL ID incluye una estrella en la parte superior de la tarjeta, mientras que la Enhanced ID muestra una bandera de EE.UU. DMV New York

Por lo tanto, una persona nacida en Venezuela que obtuvo la ciudadanía estadounidense mediante naturalización puede solicitarla si cumple con los requisitos del estado correspondiente.

En cambio, aquellos que tienen residencia permanente, Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés), asilo o una visa, pero no adquirieron la ciudadanía estadounidense, no pueden acceder a esta credencial.

Para gestionar la Enhanced ID es necesario acreditar la ciudadanía, la identidad y la residencia en el estado emisor; entre los documentos admitidos pueden figurar:

Pasaporte estadounidense vigente

Certificado de naturalización

Certificado de nacimiento emitido en EE.UU.

Cuánto cuesta y qué documentos se necesitan para tramitar una Enhanced ID

Las tarifas dependen del estado donde se realice el trámite:

En Nueva York y Vermont , el recargo informado es de US$30 sobre la tarifa habitual.

, el recargo informado es de sobre la tarifa habitual. En Michigan , el costo total señalado es de US$45.

, el costo total señalado es de En Minnesota se agrega un cargo de US$15.

se agrega un cargo de En Washington, la primera emisión cuesta US$116 por cinco años.

Para un venezolano con doble ciudadanía, la Enhanced ID es una opción conveniente bajo condiciones específicas de viaje y residencia Imagen creada con IA

Además de la prueba de ciudadanía, el solicitante debe presentar documentación del número de Seguro Social y dos comprobantes de domicilio dentro del estado.

Pueden utilizarse, según las reglas locales, documentos fiscales, recibos de sueldo, facturas de servicios públicos o estados de cuenta bancarios.

Los documentos deben acreditar el nombre legal completo y coincidir entre sí. Si hubo cambios de apellido por matrimonio, divorcio u orden judicial, también se deben presentar las actas o resoluciones que permitan verificar esa modificación.

El procedimiento requiere solicitar una cita presencial en una oficina habilitada del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés). Allí, un agente revisa la documentación original, toma una fotografía y procesa el pago correspondiente.

Una vez completado el trámite, el solicitante puede recibir una identificación temporal en papel mientras espera la tarjeta definitiva por correo.

El plazo de entrega indicado es de entre siete y 14 días hábiles, aunque puede variar según la jurisdicción.