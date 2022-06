Tuvo una extraña actitud mientras le cantaban el cumpleaños feliz y preocupó a todos: “¿Hablaste con él?”

Para muchas personas, las sorpresas o regalos de cumpleaños suelen ser de las cosas más especiales en la vida, pero para el hijo de una tiktokera, la sensación principal habría sido otra. La mujer compartió su reacción al momento de llevarlo a comer a un restaurante y el menor dejó ver que no la habría pasado nada bien, o al menos eso fue lo que discutieron los usuarios en los comentarios de la publicación. La historia del niño se hizo tan viral, que muchas mamás se preocuparon por su salud emocional.

Se trata de una mujer llamada Wen Ramírez quien, a través de su cuenta @wen_1005, compartió algunos de los momentos que ella consideró más especiales en medio del cumpleaños de su hijo mayor. En el video se muestra a la familia en un restaurante, en lo que parece ser la celebración. En ese instante, llegaron los meseros para darle un platillo especial al cumpleañero, pero su reacción no fue la más alegre.

La reacción de un joven a su celebración de cumpleaños se vuelve viral

Los trabajadores del establecimiento realizaron la dinámica especial que tienen programada para todos sus clientes que estén de cumpleaños, pero al hijo de Wen no le causó mucha sorpresa e incluso actuó un tanto indiferente. Fue ella misma la que compartió ese clip, bajo la descripción: “Me encanta la cara de mi hijo, irradiando felicidad”, con un tono de sarcasmo.

Enseguida comenzó a acumular reproducciones, hasta llegar a los más de 9 millones que tiene en este momento. Y es que lo que causó impresión fue que el joven tenía un semblante muy serio, a pesar de que los meseros hicieron de todo para animarlo: aplaudían, chiflaban y hasta le prendieron fuego a un pequeño pastel que le llevaron, pero todos los intentos fueron inútiles.

En el mismo perfil, hay otros videos, en los que Wen asegura que su primogénito siempre ha sido igual de serio y en todas sus celebraciones tiene exactamente la misma expresión. En ese sentido, y ante las críticas que recibió, publicó una fotografía de ese mismo día en la que por fin se ve al festejado sonreír y ella misma le puso el título: “Sí sonríe”.

Su mamá lo defiende ante críticas en tiktok

Tiktokeros responden a la reacción del niño

La grabación acumuló más de 15.000 comentarios, en los que todos los tiktokeros dieron su punto de vista acerca de la cara que puso el niño cuando le hacían su espectáculo de cumpleaños. Algunos lo juzgaron y consideraron que no le gustó para nada la sorpresa, mientras que otros fueron un poco más comprensivos y exhortaron a la madre a que investigara si algo grave le sucedía a su hijo.

Entre los comentarios más destacados, se registraron algunos como los siguientes: “Mmm que emoción... Hasta ganas dan de cumplir años”, “¿Has hablado con él? Mejor dicho, ¿lo has escuchado? Parece que no”, “Yo solo veo a alguien con una personalidad distinta, hay personas que a las que no nos gusta la atención ni estar en público”.

Más tarde, cuando Wen aclaró que esa era la personalidad de su hijo, un usuario comentó algo que fue aplaudido por muchos: “Sonrió para ti, pero parece que está pasando por algo”.