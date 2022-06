La conoció en la escalera de un shopping de Miami y tomó una decisión que le cambió la vida: “Todos podemos”

La vida está llena de sorpresas y más si se trata de amor, ya que nunca se sabe cuándo se conocerá al verdadero ni bajo qué circunstancias. Boris Peraza es un latino de 50 años que vive en Estados Unidos y que tiene la suerte de contar una de las historias románticas más peculiares. Conoció a su esposa en una escalera eléctrica, sin pensar que después de unos años se convertiría en la madre de sus hijos. Se trata de un hombre que se dedica a compartir sus cómicas e inéditas anécdotas a través de su cuenta @peraza2810 en TikTok.

Boris visitaba a su madre en Miami de manera ocasional, pero fue precisamente durante su último viaje que conoció al complemento que le faltaba a su vida y que lo orillaría a quedarse para siempre en Estados Unidos, según comentó para LA NACION. Todo ocurrió de manera muy repentina y sin imaginarlo: ahora tiene más de 32 años en ese país, dos hijos de 6 y 8 años, y una esposa con quien todos los días disfruta de las maravillas de Miami.

Este tiktoker llegó al país norteamericano cuando era un adolescente, pero siempre tuvo la inquietud de viajar por el mundo y no había nada que lo detuviera. Decidió mudarse a España para tomar un curso de teatro, ya que la actuación era una de sus más grandes pasiones, y por muchos años se mantuvo intermitente en Miami, donde vivió gran parte de su juventud y donde encontró al amor.

Tiktoker latino habla de su vida en España y Miami

Su historia de amor

Boris tenía 30 años el día que decidió ir al cine de Miami a ver una película solo, para después despedirse de su madre y regresar a España lo antes posible para reintegrarse a su trabajo. Al salir de la función, se encontró en la escalera eléctrica del centro comercial con Jennifer, una joven de 23 años que le pareció muy simpática y le atrajo enseguida; como dos desconocidos, se quedaron mirando y después se saludaron.

Él le pidió su número y a partir de ese momento nunca más volvieron a separarse. “Fue muy locamente porque fue al cine solo y ella iba bajando las escaleras eléctricas”, dijo Boris para LA NACION. Después de conectar emocionalmente con la mujer que había conocido, él canceló todas las obligaciones que tenía pendientes en el país europeo para quedarse en Miami y así sentir la plenitud del amor que la vida le había dejado por casualidad. Aunque bien dicen que las casualidades no existen, y que cuando algo está destinado a ser, será.

Cinco años después de iniciar una relación, Peraza y Jennifer contrajeron matrimonio y se dedicaron a viajar por el mundo como dos latinos enamorados unidos por el destino. Otros cinco años más tarde, le dieron la bienvenida a su primer hijo, luego al segundo y ahora viven cómodamente en un ambiente de raíces latinoamericanas, ya que ella tiene ascendencia cubana.

Conoció al amor de su vida en una escalera eléctrica

Después de 15 años juntos, él considera que haberse quedado en Miami fue una de las mejores decisiones de su vida. Afirmó que conocer a su esposa en Estados Unidos, cuando él no planeaba quedarse allí, fue como “la cereza del pastel” y lo que le faltaba para completar la felicidad. Al día de hoy asegura que no se arrepiente de nada, y que haberla conocido de esa manera fue una experiencia “muy loca”.

Boris, el latino que llegó al éxito en Miami

Boris tuvo la suerte de conseguir la residencia americana por parte de su madre, a quien la trasladaron por medio de su trabajo al país norteamericano. Considera que fue afortunado por esta razón, ya que pudo pisar tierras estadounidenses al llegar en un avión y no a través del Río Bravo o de la selva, como miles de migrantes lo hacen y arriesgan sus vidas todos los días.

Sin embargo, aseguró que iniciar desde cero en un país que no es el tuyo no siempre es fácil porque en ocasiones hay trabajos que “a la gente no le gustan”, pero que se ven obligados a hacer para sobrevivir. También consideró que, siempre que se tenga la disposición, hay oportunidades para salir adelante aunque provengas de diferente nacionalidad: “Estados Unidos te abre las puertas y te da mucho trabajo que puedes hacer. Yo considero que es cuestión de la actitud que tiene cada persona”, dijo.

Ahora, después de varias décadas trabajando como valet parking y otros oficios similares, es empleado en la compañía de su esposa como entrenador personal y logró hacer una carrera en la actuación. “Creo que la gente tiene que hablarse muy positivo a sí mismo y tener fe. Todos podemos, pero tenemos que tener objetivos y echar pa’lante”, finalizó.