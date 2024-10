Enojo, críticas y protesta de los lectores ante la decisión del Washington Post de abstenerse de apoyar un candidato

WASHINGTON.- El anuncio del viernes de que por primera vez en 36 años el prestigioso diario The Washington Post decidió no apoyar oficialmente a ningún candidato en para las elecciones presidenciales del 5 de noviembre en Estados Unidos desató una ola de críticas tanto entre destacados columnistas norteamericanos como entre los lectores.

El sitio de noticias Semafor reveló que en las primeras 24 horas después del sorpresivo anuncio, unos 2000 abonados cancelaron su suscripción al reconocido diario, una cifra inusualmente alta.

El viernes, el periódico estadounidense, que ahora es propiedad del dueño de Amazon, Jeff Bezos, anunció a través de un editorial que no respaldará ni a Kamala Harris ni a Donald Trump en las elecciones presidenciales de este año, y que en el futuro dejará de apoyar candidatos en los comicios presidenciales, una postura que marca un retorno a sus “raíces”, escribió William Lewis, CEO y editor del diario.

“Estamos regresando a nuestras raíces de no apoyar a candidatos presidenciales. Nuestro trabajo es proveer noticias imparciales y opiniones fundamentadas para ayudar a nuestros lectores a tomar decisiones informadas por sí mismos”, escribió Will Lewis en un artículo de opinión publicado en el sitio web del diario.

Statement on Washington Post’s refusal to endorse presidential candidate. pic.twitter.com/r8jrMPW5GR — Carl Bernstein (@carlbernstein) October 26, 2024

Dos periodistas emblemáticos que pasaron por The Washington Post, Bob Woodward y Carl Bernstein, quienes realizaron la investigación del caso Watergate que derivó en 1974 en la renuncia del presidente Richard Nixon, también repudiaron la decisión. En un comunicado conjunto, expresaron su respeto por la “tradicional independencia de la página editorial”, pero señalaron que la decisión ignora la “abrumadora evidencia” que tiene el diario sobre “la amenaza que Donald Trump significa para la democracia”. Por eso calificaron la decisión editorial como “sorprendente y decepcionante”.

Incluso una de las columnistas más prestigiosas del diario, Ruth Marcus, que hace 40 años que escribe para The Washington Post publicó este sábado un artículo en la página de Opinión, donde aseguró que nunca se había sentido tan decepcionada como “con la trágicamente errónea decisión de no respaldar a ningún candidato en la carrera presidencial”.

Markus, una editora asociada que durante dos décadas, hasta el año pasado, fue miembro del Consejo Editorial, consideró que el tradicional respaldo a un candidato que realizan muchos medios norteamericanos “refleja el alma y los valores subyacentes de una institución”. En este sentido opinó que no la hubiera tomado como algo fuera de lugar si el Post hacía este anuncio luego de los comicios de noviembre. Pero agregó que “este no es el momento de hacer ese cambio”. “En un momento en que The Washington Post debería haber dado un paso adelante para hacer sonar la voz de alarma sobre los múltiples peligros que Donald Trump representa para la nación y el mundo, ha optado por dar marcha atrás. Esta es la decisión equivocada en el peor momento posible”, opinó la periodista.

Finalmente, Markus no eludió la cuestión de los miles de lectores que cancelaron su suscripción a partir del anuncio del viernes. Pero afirmó: “Entiendo y comparto su enojo. Creo que la mejor respuesta, para usted y para mí, puede estar plasmada en esta columna: la está leyendo, en la misma plataforma, en el mismo periódico, que lo ha decepcionado tan gravemente”.

La decisión similar de Los Angeles Times

Otro medio que decidió no expresar su apoyo a ningún candidato en estos comicios fue el californiano Los Angeles Times, propiedad del magnate chino-sudafricano Patrick Soon-Shiong.

En ese caso, el Consejo Editorial estaba preparando un previsible apoyo a la demócrata Kamala Harris, originaria de California -donde fue fiscal general- y residente en Los Ángeles, y considerada como un importante baluarte de las instituciones democráticas.

La sede del periódico Los Angeles Times en El Segundo, California (AP Foto/Damian Dovarganes) Damian Dovarganes - AP

Esta semana, el multimillonario de la biotecnología que había comprado el periódico en 2018 por 500 millones de dólares, anunció que Los Angeles Times no respaldará a ningún candidato, lo que también derivó en la cancelación de miles de suscripciones y renuncias en el Consejo Editorial, incluso de la jefa de editoriales.

Este sábado, la hija del magnate, Nika Soon-Shiong, de 31 años, una activista política progresista que ha sido acusada frecuentemente de intentar interferir en la cobertura informativa del periódico, explicó en una declaración a The New York Times, que la decisión estaba motivada por el continuo apoyo de la Harris, como actual vicepresidenta, a Israel en su guerra en Gaza.

“Nuestra familia tomó la decisión conjunta de no apoyar a un candidato presidencial. Esta fue la primera y única vez que participé en el proceso”, dijo Soon-Shiong, quien no tiene un cargo formal en el periódico. “Como ciudadana de un país que financia abiertamente el genocidio, y como una familia que sufrió el apartheid sudafricano, el apoyo fue una oportunidad para repudiar las justificaciones para el ataque generalizado a los periodistas y la guerra en curso contra los niños”, afirmó.

LA NACION