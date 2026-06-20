Enviado de Trump rumbo a Suiza para reactivar diálogo con Irán (medios)

El enviado estadounidense Steve Witkoff está rumbo a Suiza para participar en conversaciones después de que se pospusieran las negociaciones entre Estados Unidos e Irán en ese país, indicaron medios estadounidenses.

Según el portal de noticias Axios, que cita a un funcionario estadounidense, Witkoff salió el viernes hacia el país alpino.

Washington y Teherán trabajan para poner "de nuevo en marcha" las conversaciones técnicas de seguimiento al acuerdo inicial que suscribieron esta semana, según CNN.

La misma fuente indica que otro enviado de Trump, Jared Kushner, también se desplazará a Suiza para los diálogos. Según Axios, ya se encuentra allí.

Tras la firma del acuerdo marco para poner fin a la guerra en Oriente Medio, Estados Unidos e Irán debían empezar las negociaciones en Suiza, pero fueron aplazadas en el último momento, mientras seguía la ofensiva de Israel en Líbano contra Hezbolá.