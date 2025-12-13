Enviado especial de EEUU se reunirá con Zelenski y líderes europeos el fin de semana en Berlín

El enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, se reunirá este fin de semana con el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, y otros líderes europeos en Berlín, indicó el viernes a la AFP un funcionario de la Casa Blanca, al confirmar un reporte del Wall Street Journal.

El canciller alemán Friedrich Merz recibirá a Zelenski y a varios líderes de la Unión Europea y de la OTAN en medio de intensas gestiones diplomáticas para tratar de poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania.

Europeos y ucranianos exigieron a los estadounidenses "garantías de seguridad" antes de cualquier negociación territorial en el este de Ucrania ocupado por tropas rusas, dijo la presidencia francesa el viernes.

Las negociaciones se aceleraron con el plan presentado por la administración estadounidense hace unas tres semanas para tratar de resolver la guerra desencadenada por la invasión de Rusia a Ucrania en febrero de 2022.

Ese plan incluye algunas de las principales exigencias de Moscú. Kiev entregó una versión de ese texto con contrapropuestas. El presidente ucraniano confirmó el jueves que Estados Unidos quería cerrar un acuerdo "lo antes" posible.

"Se trata ante todo de (saber) cuáles concesiones territoriales Ucrania está dispuesta a hacer", dijo el canciller Merz el jueves en Berlín.

Para Zelenski, falta negociar dos cuestiones esenciales: el control de la región oriental de Donetsk, donde se desarrollan combates, y de la central nuclear de Zaporiyia, en el sur de Ucrania, ocupada por Moscú.