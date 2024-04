La nueva norma de la ciudad de Nueva York que afectaría a cafeterías y locales de comida rápida

Escuchar

La ciudad de Nueva York prepara una nueva norma que afectará a las cafeterías y a los locales de comida rápida, así como también otros locales gastronómicos. En concreto, avanza una regla que obligará a incluir etiquetas de advertencias en los menús y en los envases de todos aquellos alimentos y bebidas que contengan más de 50 gramos de azúcar agregada.

De acuerdo a un comunicado difundido el pasado 19 de abril por el Departamento de Salud e Higiene de la Ciudad de Nueva York (NYC Dohmh, por sus siglas en inglés), se propone que “los establecimientos de servicios de alimentos adviertan a los consumidores sobre los elementos del menú que contienen altas cantidades de azúcar añadido”. En tanto, se analiza que en la advertencia se lea: “Comer demasiados azúcares añadidos puede contribuir a la diabetes tipo 2 y al aumento de peso”.

Eric Adams, alcalde de la Ciudad de Nueva York Peter K. Afriyie - AP

“Los consumidores deben ser capaces de identificar fácilmente los artículos que exceden los límites recomendados a nivel nacional para el consumo diario de azúcar añadido para decidir si quieren comprar un producto que pueda dañar su salud. La etiqueta de advertencia propuesta proporcionaría esta información para los alimentos preenvasados y los artículos idénticos a los alimentos preenvasados que contienen cantidades extremadamente altas de azúcar añadido”, remarcan.

Los detalles de la regla: locales afectados y las obligaciones

En caso de aprobarse, “los establecimientos de servicio de alimentación con 15 o más locales a nivel nacional deben mostrar símbolos de advertencia de azúcar añadido en aquellos productos que tienen igual o mayor cantidad del valor diario de azúcares añadidos recomendados por día, que actualmente es 50 gramos, lo que equivale a 200 calorías”. De esa manera, afectaría a cadenas populares como Starbucks, McDonald’s y Dunkin’ Donuts.

Un letrero de Starbucks sobre una tienda de Manhattan, Nueva York

Según lo propuesto, el ícono de advertencia debe ser un triángulo negro con una cuchara blanca repleta de azúcar en su interior. La señal debe aparecer en “cualquier menú o tablero junto con el nombre de cualquier alimento con un alto contenido de azúcar añadido” y “tiene que ser del mismo tamaño que la letra más grande del nombre del alimento”.

Además, se debe mostrar de manera “prominente y visible” la aclaración de que ese símbolo significa: “Advertencia: el contenido de este artículo es más alto que el límite diario total recomendado de azúcar añadido para una dieta de 2000 calorías (50 g). Comer demasiado azúcar añadido puede contribuir a la diabetes tipo 2 y al aumento de peso”.

Cuándo se debatirá la norma sobre azúcar añadido en Nueva York

Esta iniciativa será tratada en una audiencia pública que se llevará a cabo entre las 10 y las 12 hs del jueves 23 de mayo. Se realizará de manera virtual, por lo que se podrá acceder a través de una computadora, un celular o cualquier otro dispositivo con internet. Además, cualquier ciudadano puede comentar y opinar respecto de las propuestas a través del sitio web oficial.

Según argumentan en el documento compartido, “más del 60% de los alimentos envasados en Estados Unidos contienen azúcares añadidos, lo que dificulta que las personas reduzcan su consumo de azúcar”. Asimismo, señalan que “las bebidas azucaradas son el principal contribuyente a los azúcares añadidos en la dieta estadounidense”, ya que “casi el 25% de todos los azúcares añadidos consumidos provienen de gaseosas, jugos, bebidas deportivas y energizantes”.

Las bebidas azucaradas aportan casi el 25% de todos los azúcares añadidos en la dieta de los estadounidenses Gentileza: Mc Donalds

Actualmente, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos obliga que se advierta respecto del contenido de azúcar añadido en las etiquetas de información nutricional de los alimentos envasados, pero no lo impone en alimentos no envasados ofrecidos por locales de comida. En ese sentido, el Código Administrativo de la ciudad de Nueva York considera que “muchos alimentos no envasados de cadenas de restaurantes son idénticos a los envasados, porque tienen el mismo contenido de azúcar”.