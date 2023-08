escuchar

Una azafata reveló cuál es la bebida que nunca hay que tomar en los aviones, incluso si es una de las pocas opciones disponibles. Desde su experiencia como auxiliar de cabina, a veces las aerolíneas no brindan agua a los pasajeros para incitarlos a que compren botellas costosas a bordo. Sin embargo, algunos prefieren beber de la canilla del baño, para ahorrarse unos cuantos dólares. Eso es lo que no se debe de hacer, ni aunque se trate de una medida desesperada.

Celina Bedding declaró para The Mirror que los pasajeros suelen creer que los anuncios que hay en el baño, en los que se indica que no se debe beber el agua común, son falsos. “Muchos estudios demuestran que no es higiénico beber. Es posible que ya hayas visto el cartel y pienses que es solo una manera de conseguir que compres una bebida. En realidad es por tu propia salud”.

La azafata dijo que es preferible comprar una bebida en la sala de embarque, cuando esté permitido Unsplash

Por otro lado, instó a tener cuidado con la comida que ofrecen las asistentes de vuelo, dado que suelen tener altas cantidades de sal y azúcar. Explicó que, cuando se está a miles de pies de altura, las papilas gustativas se adormecen y por eso el personal del avión le añade más condimentos, para asegurarse que tenga buen sabor. Eso podría ser perjudicial para la salud.

En cambio, sugirió llevar la propia comida cuando eso sea posible, más acorde al gusto personal y con la certeza de que es buena para el organismo. “Podrías elegir una ensalada, por ejemplo. Asegúrate de beber mucha agua antes, durante y después del vuelo para hidratarte”, aseveró.

Otras recomendaciones sobre la comida en el avión y lo que los pasajeros no deben hacer

Otra azafata llamada Whytney le dijo a The Huffington Post que ella siempre evita tomar café o té en el avión, por la dudosa limpieza del artefacto que se utiliza para prepararlo. Admitió que no se sabe qué nivel de aseo se le dio anteriormente, por lo que nunca ingiere esas bebidas e insta a los pasajeros a no hacerlo. Además, destacó que a veces se usa agua común para realizarlas, algo no muy higiénico: “El problema no es tanto dentro de Estados Unidos, sino que, en otros países, no existen regulaciones”.

La azafata reveló que hay comidas y bebidas que las aerolíneas ofrecen y no son tan buenas para la salud Unsplash

De igual forma, recomendó no pedir bebidas alcohólicas durante el vuelo, ya que son las que más provocan deshidratación: “El alcohol afecta negativamente al cuerpo cuando estás a gran altura”. Adicionalmente, los hielos que se les suelen poner a estas bebidas puede que estén hechos con la misma agua del grifo que se insta a no beber.

LA NACION