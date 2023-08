escuchar

Si bien no existe un protocolo único de cómo deberían comportarse los viajeros a bordo de un avión, existen normas no escritas que muchos ponen en práctica. Temas como no quitarse los zapatos, y menos aún las medias, escuchar música a alto volumen o estornudar sin taparse la boca todavía son muy discutidos y rechazados por los pasajeros, pero apoyados por otros. Recientemente, Lisa Kennedy Montgomery, una conocida presentadora de televisión en Estados Unidos, dio su opinión acerca de un video que se hizo viral, hecho dentro de una aeronave, donde una pasajera le impedía a otra que reclinara el respaldo de su asiento.

Kennedy es conocida como partidaria del Partido Republicano y por manifestar pensamientos polémicos. En Fox News, la presentadora promociona Kennedy Saves The World, un podcast de entrevistas, política y humor que, según la cadena televisiva, se define como “un viaje personal a través del prisma definitivo de la libertad”.

Lisa Kennedy Montgomery (derecha) es una conocida presentadora de televisión en Estados Unidos Instagram/@kennedynation

Este viernes, la comentarista escribió una columna que fue publicada en el diario británico Daily Mail en la que dio su opinión acerca de las normas de etiqueta en el avión. A la vez, discutió el contenido del video viral de un vuelo que partió de París con destino a Los Ángeles, a principios de agosto. En el clip, una mujer sostenía el asiento que estaba justo delante de ella con fuerza y sin flexionar los brazos, de tal manera que el pasajero que iba en ese lugar no podía reclinar el respaldar.

En el video, que dura menos de un minuto, se pudo ver como la mujer trataba de frenar enérgicamente los intentos de la persona que trataba de ponerse cómoda en el asiento. Cuando esta última notó que algo pasaba con el respaldar, se puso de pie y notó lo que la pasajera hacía.

La mujer impidió que la pasajera delante de ella pudiera reclinar su asiento Captura de video/YouTube

En un breve intercambio de palabras, preguntó si pasaba algo como para que obstaculizara el movimiento del asiento. La mujer, en tono defensivo, le dijo que no tenía permitido reclinarlo. La discusión tomó más fuerza y la pasajera insistió, pero luego de verse impedida, la mujer le dijo que “respetara el espacio de la persona detrás de ella”, se puso los auriculares y terminó la conversación.

En el texto, Kennedy criticó a las personas que no permitían que el pasajero delantero reclinara el respaldar “cuando se trata de una propia función del asiento, diseñado para inclinarse hasta cierto ángulo” en clase económica o turista. Asimismo, comparó que en categorías superiores, las condiciones y el espacio son diferentes, por lo que si un pasajero decide hacerlo, no perturba al otro.

“Las personas que se enojan porque el asiento se reclina son las mismas que gritan insultos a los fanáticos contrarios durante los principales eventos deportivos”, expresó Kennedy. Luego agregó: “El objetivo del diseño reclinado es ofrecer alivio para el descanso cuando se vuela a larga distancia, como desde Texas hasta las Islas Turcas y Caicos... Así que, está decidido: la opción de reclinar el asiento es ridículamente anodina y no debería requerir más discusión cultural”, cerró.