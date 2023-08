escuchar

Un empleado del Aeropuerto Internacional de Ontario brindó a través de redes sociales un consejo clave para cuando se viaja en avión, con el que se puede evitar que las valijas se pierdan o que no las envíen en el vuelo correcto. En el tiempo de experiencia que tiene como operador de una terminal, constató que quitarles las etiquetas de viajes pasados podría ser crucial.

El clip fue publicado en la cuenta oficial del aeropuerto, @flyontairport, en la que regularmente se dan recomendaciones sobre viajes. En esta ocasión, el encargado de clasificar las pertenencias destacó que es importante que las valijas solo tengan los stickers del vuelo actual. De lo contrario, el sistema electrónico que se usa para moverlas podría tener errores.

“Digamos que volaste por American Airlines, y luego, un mes después, vas al suroeste del continente. Bueno, hay una pequeña etiqueta que dice American, que le indica a la computadora que debe ponerla donde van las de allí. Si su calcomanía estadounidense de hace un mes está ahí, existe la posibilidad de que (la máquina) la escanee en lugar de la nueva”, detalló.

Un trabajador de aeropuerto dio consejos para no perder el equipaje durante los vuelos

Si bien no es seguro que pase porque “todo depende de dónde esté colocada”, hay un riesgo. “Podrían no subirla al avión”, dijo mientras apuntaba a un sitio de almacenamiento. Su advertencia generó estupor entre los usuarios, que se vieron sorprendidos por la magnitud que puede tener un detalle pequeño.

Hasta ahora, el video acumula poco más de 400 mil reproducciones y cientos de comentarios de personas que se mostraron incrédulas. Sin embargo, muchos le agradecieron por el dato y aseguraron que, de ahora en adelante, lo aplicarán en todos sus viajes para cerciorarse de que sus pertenencias lleguen siempre a destino con ellos.

Otros usuarios admitieron que ya aplicaban ese tip: “No sé la probabilidad de que eso suceda. La mayoría de los agentes eliminan las etiquetas antiguas al realizar el check-in”; “Pensé que esto era algo que todos hacíamos”; “Nunca he quitado una etiqueta porque no las veo, y jamás he perdido mi equipaje”; “¿Por qué el sistema no sabe que es antigua? Tiene fecha, vuelo y número de confirmación. Es como si los bancos no supieran cuando un cheque se cobra dos veces”; “¿Dónde estuvo este hombre toda nuestra vida? Esa es información importante”, escribieron entre las reacciones.

El trabajador recomendó quitar las etiquetas de viajes previos en cada valija Freepik

Extraviar las valijas es algo común

Perder el equipaje documentado en medio de un trasladado es algo que sucede muy a menudo. Al menos en Estados Unidos, las empresas aéreas perdieron, dañaron o retrasaron casi 219.795 valijas solo en abril de 2023, de acuerdo con un Informe del Consumidor de Viajes Aéreos del Departamento de Transporte. La cifra coincidió con las 219.723 de abril del año pasado. Pese a los consejos y la atención prestada, este no es un problema a la baja. Según la aseguradora española Mapfre SA, los reclamos por pérdidas en el verano (boreal) de 2022 fueron un 30% superiores a las del mismo período de 2019.