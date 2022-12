Es bartender y asegura que recibe más propinas cuando usa un determinado look: “Insólito”

escuchar

Scarlett Green se unió a una multitud de mujeres que probaron cambiar de look un día en sus empleos como bartender. Su objetivo fue evidenciar si recibían más propinas al usar un peinado en específico, una tendencia que se volvió viral recientemente y que busca demostrar lo importante de la imagen para el sector gastronómico: “Les encanta”, compartió la también tiktoker para mostrar su caso.

El video fue publicado en su cuenta @rescarded, con el título “¿Por qué siempre debes llevar trenzas cuando eres bartender?”. En él, Green aparece contando un gran fajo de dólares. En tanto que la respuesta la dio enseguida en el subtítulo: “Por qué a los hombres les encanta este peinado y un poco de acento country más de lo normal”.

Visto por 6,7 millones de usuarios en la red social hasta ahora, la publicación se convirtió en un foro de discusión de los usuarios para contar otras anécdotas similares: “Sí, chica, ¡adelante! Llevo el mismo peinado esta noche en el trabajo”; “Las colas de caballo y el acento de campo llegan muy lejos en el restaurante en el que trabajo”; “Le expliqué a mi marido por qué todas las meseras de nuestro bar llevaban el pelo así, y él se quedó duro. ‘¡¿Qué?!’”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios que ya conocían este truco viral.

Otra seguidora se sumó al debate y sugirió mejorar el método: “¿Te has hecho coletas de caballo altas? Me parece que esas serían aún más efectivas”. Por su parte, una persona más instó a usar otro accesorio para beneficiar su imagen: “También les gustan los moños. Siempre he ganado más dinero cuando uso moños”, compartió.

Scarlett Green aseguró que las colas de caballo funcionan para recibir más propinas

Un debate real

En septiembre de este año, Grace Vélez, de 21 años, compartió una historia similar en el diario The Washington Post. La mujer reveló su experiencia un día que decidió recogerse el cabello y hacerse unas trenzas o colas de caballo antes de terminar su turno en una pizzería en Florida.

Durante su turno, la joven contó que había ganado 140 dólares en propinas en un solo día, mientras que normalmente recibía entre 40 y 75 dólares.

Incluso, la camarera acudió a su cuenta de TikTok para compartir el hecho con sus seguidores: “Cuando llevas el cabello así al trabajo y haces el doble de propinas de lo habitual”, escribió.

De acuerdo con la plataforma de empleo Talent, el salario promedio de un bartender en Estados Unidos es de US$33.150 al año. Lo cual representa, sin propinas, una cantidad aproximada de US$15,95 por hora. No obstante, los cargos en un nivel inicial no son tan remunerados, por lo que muchos lo eligen como un trabajo complementario.

Grace Vélez contó su propia anécdota al cambiar de imagen y recibir más propinas

Este fenómeno viral ha generado críticas entre las mujeres en la industria gastronómica, ya que las propinas irían de la mano de la apariencia, según muchas de ellas. Además, para el Post, también son altas las situaciones de acoso.

Ante el panorama, hay algunas plataformas que ofrecen cursos en línea para evitar casos. Por ejemplo, ServSafe creó un programa de capacitación que busca prevenir el acoso sexual entre las personas y dentro de empresas. Cualquier empleado y gerente del sector gastronómico puede acceder a él por cinco módulos, mediante una moderada tarifa.

LA NACION