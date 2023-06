Es de EE.UU. habla español perfecto, pero expuso un detalle y desató un acalorado debate entre los hispanos

escuchar

No es inusual encontrarse videos en redes sociales dedicados a los idiomas, específicamente, la traducción de varias palabras o frases. La variedad es amplia, desde aquellos que lo hacen por mera diversión hasta algunos que se dedican exclusivamente a ello por fines académicos e incluso ofrecen clases. Sea de una u otra manera, siempre se aprende un nuevo término cuando se dedica tiempo a explorar este tipo de material.

Recientemente, se hizo viral en TikTok una joven estadounidense que dominaba a la perfección el español. Con más de 268 mil seguidores en esa plataforma, Maddie publicó un video en el que simuló rendir un examen donde se le pedía que tradujera al castellano una frase.

“How do you say ‘What’s up bro in Spanish’?”, decía la pregunta y tenía la posibilidad de responder en multiple choice entre más de diez opciones. “¿Qué tipo de pregunta es esta?”, se dijo a sí misma y luego agregó: “Voy a reprobar este examen”.

Es de EE.UU. habla español perfecto, pero expuso un dilema del idioma y desató un acalorado debate

Segundos después, comenzó a leer las opciones que tenía para elegir y se volvió a cuestionar por qué en español había tantas posibilidades para una sola frase en inglés que significaba una manera de saludar y de preguntarle al mismo tiempo a alguien cómo se encontraba.

La respuesta dependerá el país hispanoamericano donde la persona se encuentre. En ese sentido, comenzó a explorar las respuestas. “¿Qué onda, wey?”, sería en mexicano, mientras que “¿qué pasa, chamo?”, en venezolano y “¿qué tal, primo?”, se diría en Bolivia.

De acuerdo con el país donde se viva en Hispanoamérica, existe una manera particular de saludar TikTok/@jmadsj123

De esa manera, la joven continuó con la forma de preguntar en otros países como la Argentina: “Che, ¿qué onda?”, en Chile: “¿Cómo estay?”, en Colombia: “¿Qué más, parce?” y en Cuba: “¿Asere, qué bolá?”. Después hizo lo propio con República Dominicana, El Salvador, Nicaragua, Uruguay, Panamá, Puerto Rico, Costa Rica, Ecuador y España.

Maddie, que hasta el momento ya sumó más de 1,5 millones de reproducciones del clip en TikTok, lo tituló: “Y dicen que aprender español es sencillo”. La joven no dejaba de sorprender con su manejo del español y de las diversas maneras de saludar de acuerdo con cada país de América Latina.

En los segundos finales del video, Maddie se mostró agobiada por la cantidad de opciones. “Ya no sé lo que es correcto y lo que no. Voy a marcarlas todas como correctas. Estos hispanohablantes”, expresó y terminó el video.

Como suele suceder con este tipo de publicaciones, generó asombro que la joven tuviera la capacidad de dominar a la perfección todas las maneras de saludar en español. Con más de 3400 comentarios, los usuarios sumaron otras maneras de decir “hola”.

En otros de los videos de la joven, se la pudo apreciar explicando la manera correcta de conjugar verbos regulares e irregulares en tiempo futuro, así como la versatilidad de otros como “quedar”, que se puede utilizar para expresar, por ejemplo, que se coordina con otra persona para encontrarse en un lugar, pero también para expresar que una pieza de ropa es o no de la talla adecuada.

