Tiene ocho años, puso un puesto de limonada y y recibió una queja del Departamento de Trabajo

escuchar

“Si la vida te da limones...”, ese dicho cobró un nuevo significado cuando un niño de ocho años pasó de vender limonada en el jardín de su casa a las tiendas de comestibles. Con la ayuda de su madre, este jovencísimo empresario de Alabama llevó su idea de ahorrar unos cuantos dólares a un verdadero emprendimiento. Sin embargo, un anuncio “de contratación” cambió el futuro para la pareja, dado que alguien interpuso una queja ante el Departamento de Trabajo de Alabama.

Cameron Johnson y su madre, Cristal, son los creadores de Cam’s Lemonade, que empezó el año pasado como un puesto de limonada más en la entrada de su casa, hasta que detonó. Los Johnson, del condado de Walker, viven ahora en Bessemer, Alabama. En declaraciones para CBS42, Cristal compartió cómo surgieron las ideas. “Como un típico niño de ocho años, él tenía siete en ese momento, se preguntaba: ‘¿Podemos hacer esto, o aquello?’. Cuando quiso que lo lleváramos a Disney World, pensé: ‘Bien, dejemos que gane unos dólares’”, recordó la mujer. En ese entonces, Cameron no vislumbró ser un empresario, sino que únicamente deseaba llegar a su objetivo por una razón: “Mi personaje favorito de Disney es la Bestia. Tiene cuernos, y a mí me gustan”.

Cam’s Lemonade tiene diez sabores Cam’s Lemonade

Poco a poco, los clientes aumentaron y los emprendedores pasaron del jardín de la casa a vender limonada en eventos comunitarios y hasta en los condados de Jefferson y Walker. El niño afirmó que este puesto es una forma de “divertirse” con su madre y ahorrar dinero. Desea que en el futuro puedan llegar a las grandes compañías.

“Estamos contratando”, un anuncio peligroso para menores

Sin embargo, algo los bajó a ambos de la nube. La madre de Cameron quería ofrecer un evento para compartir sus aprendizajes. Lo publicó en redes sociales y alguien llamó al Departamento de Trabajo.

“Quería enseñarle autoestima, a contar, habilidades matemáticas, cosas así. A alguien le pareció mal y me denunciaron al Departamento. Fue desgarrador”, afirmó Johnson. El Departamento le dijo que no podía enseñarles a los niños y además vender su limonada el mismo día.

El negocio de madre e hijo, Cam’s Lemonade, creció hasta otros centros de distribución Cam’s Lemonade

De acuerdo con AL, que también retomó la historia, Cristal deseaba que un niño de seis a diez años se uniera a ellos y aprendiera el negocio. Los interesados debían compartir un currículum con lo que querían ser de grandes y por qué. “Se me ocurrió esta idea para incentivar a un par de niños y darle compañía a Cameron”, agregó. “Es un poco tímido (...)”. Esto fue lo que dio lugar a la denuncia. Ante el revuelo generado luego de que la madre compartiera de la queja en sus redes sociales, un portavoz del Departamento de Trabajo de Alabama aseguró que no “detiene puestos de limonada”, pero el programa de aprendices fue el verdadero problema.

“Los niños de esa edad pueden ser voluntarios para su iglesia u otra organización sin ánimo de lucro, pero un niño de seis años no puede trabajar para una empresa con ánimo de lucro. (La madre) es libre de emplear a su hijo en su negocio de limonada, pero no a otros niños menores de 14 años. El negocio no se ha enfrentado a ninguna sanción”.

El anuncio que causó la queja del Departamento del Trabajo Cam’s Lemonade

La madre de familia agregó que recibieron un fuerte apoyo de la comunidad a raíz del inconveniente. “Desconocidos me enviaron sugerencias por correo electrónico e incluso nos invitaron a instalarnos en su local. Una cosa que, para alguien era mala, terminó como algo bueno”. Los Johnson esperan viajar a Disney muy pronto.

LA NACION