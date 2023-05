Es de Estados Unidos y revela todo lo que la sorprende de la Argentina

escuchar

Una joven originaria de Estados Unidos viajó a Argentina y reveló cuáles fueron los aspectos que más le han sorprendido de ese país. Desde el sabor de la comida hasta el trato, la mujer no pasó por alto ningún detalle y compartió sus vivencias en redes sociales.

La chica, identificada como Maxcy, contó su experiencia en su cuenta de TikTok. “He vivido en Argentina aproximadamente por un mes y quiero compartirles algunas cosas que, en un inicio, fueron muy sorprendentes para mí”, afirmó. Sin especificar el motivo de su cambio de residencia, la joven puso como ejemplos varias situaciones y elementos que son comunes en Argentina, pero que nunca había visto en EE.UU.

El primer aspecto, y el más importante, según consideró, tiene que ver con la comida, específicamente con un postre. Maxcy aseguró que el helado de ese país era el más delicioso que había probado en toda su vida: “En verdad, es el mejor. Me gusta comerlo todos los días”. También le sorprendió cómo los argentinos lo pueden consumir en grandes cantidades y hasta en la calle o la vereda..

Después dejó de lado la comida para detallar su segunda sorpresa: el diseño de las llaves para abrir puertas: “La primera vez que las vi creí que eran un accesorio de una película”. A diferencia de las que se usan en su país, las llaves argentinas son más grandes y funcionan de diferente manera, afirmó la joven. “No estaba acostumbrada a utilizar de este tipo. Me costó un tiempo saber cómo funcionaban. Me sentí muy tonta”, recordó.

Una joven estadounidense compartió las cosas que más le sorprendieron de vivir en Argentina

El siguiente aspecto en su lista fue sobre el transporte público. En Argentina los autobuses “no se detienen siempre. Tienes que levantar tu mano (cuando se acerque), lo cual es muy normal por acá”. Además, señaló que una vez que las personas suben a la unidad deberán sujetarse con fuerza, ya que los conductores cerrarán la puerta de inmediato y emprenderán la marcha, “incluso si tu segundo pie no está en el ómnibus”.

La joven publicó un segundo clip para compartir otras situaciones que le parecieron llamativas. Destacó la calidez de las personas argentinas, dado que, según declaró, mucha gente le ofreció su ayuda para “cualquier cosa” que llegara a necesitar. Además, la chica mostró entusiasmo por la manera en que se manifiesta el afecto en Argentina. “Hay besitos en todos lados, no importa si es la primera vez que ves a alguien, van a darte un beso”. Por último, cerró con una característica que encontró en la comida de ese país. “Aquí casi no hay alimentos picantes. Eso me encanta porque a mí no me gusta ese sabor”, concluyó.

La joven publicó un segundo video para compartir más situaciones que le sorprendieron de Argentina

“Quisiera conectar con mi herencia”

En un tercer video, Maxcy reveló que si bien ella nació en Estados Unidos, su papá es originario de Argentina, por lo cual se mudó al país para “conectar con su herencia”. Explicó que aún está en proceso de aprender español y consideró que cada día mejora un poco más. “Me encanta Argentina, la cultura, la gente, la comida”, señaló. En los comentarios, sus seguidores le dejaron mensajes de apoyo: “Bienvenida, ojalá tengas una linda experiencia”; “Te adoptamos de una”; “¡Qué linda que sos! Ojalá disfrutes mucho tu tiempo por acá y te sientas bienvenida. Nada más lindo que reconectar con tus raíces”, escribieron.

La joven explicó que viajó a Argentina para conectar con sus raíces

LA NACION