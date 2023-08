escuchar

Un niño de 13 años quiso ser amable con un grupo de personas que se quería tomar una foto en el Gran Cañón, en Arizona, así que se hizo a un lado, pero se resbaló y cayó por uno de los acantilados más profundos del parque nacional de Estados Unidos. El equipo de rescate del lugar comenzó con su búsqueda tras responder a la llamada de un visitante el pasado 8 de agosto.

Al llegar al sitio exacto del accidente, conocido como Bright Angel Point, los rescatistas analizaron la complejidad y determinaron que no era posible utilizar un helicóptero, por lo que organizaron una estrategia de rescate con cuerdas, según señaló el Servicio de Parques Nacionales en un comunicado. Tardaron dos horas para sacar al adolescente.

Wyatt Kauffman, originario de Dakota del Norte, compartió que solo quería hacerse a un lado. “Estaba en el borde y me apartaba para que otras personas pudieran tomar una foto. Me agaché y me agarré a una roca. Solo quedé agarrado de una mano”, contó el sobreviviente en declaraciones citadas por el canal de televisión local 12 News. “No era tan bueno el agarre. Me tiraba para atrás. Perdí el agarre y empecé a caer. Solo recuerdo despertar y estar en la parte trasera de una ambulancia y un helicóptero y subirme a un avión y llegar aquí”, recordó.

Un niño se resbaló y cayó en una profundidad de 30 metros del Gran Cañón Servicio Nacional de Parques

Las consecuencias de una caída en el Gran Cañón

Wyatt fue llevado de emergencia a un hospital de Las Vegas para su atención pediátrica y resultó con un pulmón colapsado, nueve vértebras rotas, el bazo roto, una mano rota, conmoción cerebral y un dedo dislocado, de acuerdo con información retomada por AP. El papá del niño no estaba con él y su mamá cuando ocurrió el accidente, sino que se encontraba en su casa de Dakota de Norte: “Estamos muy agradecidos por el trabajo de todos. Dos horas es una eternidad en una situación como esa”, dijo Brian Kauffman, quien agregó que su hijo fue dado de alta del hospital este sábado: “Tuvimos suerte de llevar a nuestro hijo a casa en un automóvil en el asiento delantero en lugar de en una caja”.

En un comunicado del Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos se indica que el sendero Bright Angel Point en el Gran Cañón es uno de los más atractivos, pero también uno de los más peligrosos, debido a que es angosto y muy empinado. Asimismo, se recuerda a los visitantes que deben permanecer en los senderos y pasarelas designadas, así como mantener siempre una distancia de seguridad de al menos dos metros del borde del precipicio.

“Puedo decir con gran confianza que (los rescatistas) pusieron en práctica habilidades médicas avanzadas en un entorno austero que rara vez se ejecutan en la mayoría de los otros lugares”, agregó Meghan Smith, supervisora de Búsqueda y Rescate Preventivo.

Una tragedia en el Gran Cañón

El 22 de agosto de 2022, miembros del equipo de rescate respondieron a la muerte de un hombre de 44 años cerca de Bright Angel Point. El visitante estaba fuera del sendero cuando se cayó accidentalmente.