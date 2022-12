Es de Estados Unidos, su novio la dejó en el peor momento y le da un giro con un descargo único

escuchar

Las historias de corazones rotos o traición en una relación amorosa han encontrado cabida en TikTok, donde en series de videos se cuentan experiencias que bien podrían tener un lugar en el cine o en la televisión, pero se quedan en la viralidad del instante. La usuaria @heythereisber llegó aún más lejos y decidió compartir lo que vivió con su novio cuando las circunstancias en el mundo los separaron irremediablemente y, para sentirse acompañada en ese sentimiento, preguntó si realmente era la única a la que le había sucedido.

Ber contó que mientras se encontraba de intercambio estudiantil en Inglaterra se puso de novia con un chico, con quien incluso vivía, pero todo cambió cuando su visa expiró y, también debido a la pandemia, tuvo que regresar a Estados Unidos. Aunque ella estaba esperanzada en poder continuar con la relación, él simplemente desapareció de su vida sin dar explicaciones. “Yo no conocía a nadie en Minnesota y me tomó mucho tiempo superarlo, conocer gente, buscar citas”, escribió en el clip.

Una joven escribió una canción después de sufrir una gran decepción amorosa tras un intercambio

La joven dijo que la decepción amorosa terminó con su confianza y pese a que la restricciones por la pandemia ya se estaban levantando, ella seguía sin poder relacionarse de forma normal. “Tuve muchas primeras citas, pero no pude superar el hecho de que ellos no eran la persona que realmente me había herido”.

Pese a la tristeza que experimentó en ese periodo de su vida, Ber mantenía la esperanza de que él regresara, “pero nunca lo hizo”. Entonces, la chica hizo lo mejor que sabía para trabajar en superarlo: escribió no solo una canción, que suena al fondo del clip que cuenta su historia, sino dos álbumes musicales completos.

La canción se llama “Superspreader” y ella la describe como “realmente triste”. En la letra, Ber dice que ha dejado de impresionarse con los hombres, que la vida sin él no va bien y en una de las frases canta: “Sigues arruinando mi vida aunque no hablemos más”.

Ber ha comenzado a abrirse paso en la industria de la música en Minnesota y este es uno de sus éxitos. En una entrevista, contó que terminar de escribir esta canción, junto a un par de colaboradores, le tomó tiempo debido a que “no quería pensar más en esos sentimientos”.

La cantante estadounidense profundizó en ese episodio que le rompió el corazón y dijo que, al volver a Estados Unidos tras cuatro años de construir una vida en Inglaterra en torno a sus estudios y su pareja, tuvo que vivir en el sótano de su tío en Minneápolis además de conseguir dos empleos para pagar el alquiler.

Ber decidió sacar lo mejor de una mala situación y su canción se volvió un éxito @heythereirber - @heythereirber

“No podía dejar de escribir sobre este chico que acababa de desaparecer de la faz de la tierra, lo extrañaba, lo odiaba, lo amaba, intentaba seguir adelante pero no quería, hasta el extremo”, expresó en la entrevista.

Ahora que Ber mira hacia atrás a ese momento de su vida, puede reírse. “Esta canción en especial se siente como una cápsula del tiempo muy clara para una versión de mí de la que aprendí mucho”, concluyó.

