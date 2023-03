Es de Puerto Rico, trabaja en un restaurante en Virginia y sorprendió al revelar cuántos dólares gana al mes

escuchar

Trabajar en Estados Unidos es una experiencia diferente para cada persona. Mientras que algunos llegan a percibir un sueldo basado en el salario mínimo, otros acceden a niveles más altos. En el caso de una mujer de Puerto Rico que se instaló en Virginia, sus ganancias son de varios miles de dólares mensuales, según confirmó ella misma en un video reciente.

El usuario de TikTok @migrandoa publicó el clip en el que la puertorriqueña dio todos los detalles de su trabajo. En su cuenta suelen postear algunas experiencias de otros migrantes que se instalaron en el país norteamericano y lograron hacer su vida. El objetivo es que otros extranjeros los tomen como referencia o que conozcan más de los aspectos de esa nación.

La trabajadora, identificada como Neisa, aseguró que tiene poco más de dos años en territorio estadounidense y que trabaja en un restaurante de comida rápida. Con el tiempo, logró ascender de puesto y ahora es la jefa. Ese nivel en el organigrama la hace ganar un sueldo de entre US$5000 y US$6000 cada mes.

El video en el que reveló la cantidad causó repercusión y suma hasta el momento 500 mil reproducciones. Algunas personas no pudieron creer que la trabajadora tuviese un salario tan alto, al menos desde su consideración. Hubo también quienes la felicitaron por su esfuerzo y desearon algún día tener un empleo como el de ella. Otros usuarios destacaron que era ciudadana de Puerto Rico, lo que le daría mayores facilidades. “No lo creo”; “Ellos nacen siendo ciudadanos”; “¿Dónde es ese trabajo para aplicar?”; “Así es cuando uno quiere salir adelante”; “Le faltó decir cuántas horas trabaja a la semana... acá no es lo que parece”.

Puerto Rico es un territorio no incorporado bajo la soberanía del Congreso de los Estados Unidos. Por eso, desde hace algunas décadas, los nacidos en esa nación tienen por derecho de nacimiento la oportunidad de adquirir la ciudadanía americana. Sin embargo, no gozan de los mismos beneficios políticos que los ciudadanos estadounidenses. Por ejemplo, no se les permite participar en las elecciones presidenciales. No obstante, sí puede acceder a todos los derechos formales que cualquier otro naturalizado, como trabajar y vivir legalmente en el país.

El salario mínimo en EE.UU. es, por ley federal, de US$7,25 la hora. Sin embargo, varía en cada región según el costo de vida, el porcentaje de desempleo, entre otros factores. Gracias a las leyes de cada estado, la tarifa sube en algunos hasta casi el doble. En Washington, California o Massachusetts, pagan hasta US$15 por cada hora trabajada. Hay casos en los que se les da a los empleados extras por hacer más de su tiempo designado a la semana.

También hay otros lugares que respetan el monto a nivel nacional y pagan el mínimo a sus trabajadores. En el caso de Virginia, estado donde reside la mujer que se expresó en TikTok, la tarifa básica es de US$12, según dicta un reciente informe del Departamento del Trabajo.

