Es repartidor de Amazon y le entregó un paquete a un policía en pleno operativo

Un repartidor demostró lo mucho que le importa que las compras lleguen a tiempo y le entregó un paquete a un policía en medio de un operativo, en Carolina del Norte. Sin temor alguno, atravesó la zona rodeada de patrullas, tomó una foto para comprobar que había hecho su trabajo y se retiró tranquilamente de la zona.

Una mujer compartió este momento a través de su cuenta de TikTok. En las imágenes, se ve al empleado de Amazon acercarse hasta donde las autoridades se lo permiten. Uno de ellos, quien detiene su paso, toma el paquete y se lo da a otro oficial que se encontraba un poco más lejos. La persona que grabó el video consideró cómica la situación. “Mira, está tomando una foto”, dice entre risas mientras el repartidor regresa a su vehículo.

De igual manera, los usuarios respondieron con humor al video, que actualmente tiene más de seis millones de reproducciones, y reconocieron la valiente hazaña del empleado. “Un trabajador responsable y cumplidor de su deber”; “El cumplimiento del trabajo es primero”; “Excelente servicio”; “Ahí es cuando dices, valió la pena pagar prime”; “La app dice que se entrega hoy y se entrega hoy”, escribieron.

Un repartidor de Amazon entregó un paquete en medio de un operativo policiaco

Los hechos sucedieron en febrero pasado. Sin embargo, recién esta semana fue compartida la peculiar grabación en redes sociales. Medios locales informaron que la policía se encontraba en el lugar debido a que un hombre armado había tenido una crisis de salud mental.

Finalmente, las autoridades lograron rescatar a un niño de 11 años, que estaba con él en la propiedad y que fue identificado luego como su hijo. Los trabajos duraron alrededor de 20 horas y participaron más de 100 agentes en el operativo.

Recuerdan polémica de un exrepartidor de Amazon

Esta no es la primera vez que un empleado de Amazon causa revuelo en redes. Los usuarios recordaron una situación de octubre de 2021, cuando un repartidor fue despedido luego de que una cámara captara el momento en que una mujer salía por la puerta trasera de su vehículo.

La grabación, que solo duraba 11 segundos, se viralizó rápidamente y el mensajero, Tywan George, fue despedido por este escándalo. En declaraciones posteriores, explicó que la joven era su novia y que solo permanecía en el vehículo mientras él trabajaba.

El repartidor abrió la puerta trasera del vehículo para dejar salir a la mujer TikTok/anitacarias2

En ese momento, un portavoz de Amazon contactó a TMZ y declaró: “Esto no refleja los altos estándares que tenemos para nuestros socios de servicios de entrega y sus conductores. Permitir que pasajeros no autorizados ingresen a los vehículos de entrega es una violación de la política de Amazon”. En ese mismo mensaje informó que George ya no trabajaba para esta empresa.

Por su parte, el exempleado aseguró que no había descuidado sus labores en ningún momento y que su despido fue porque la situación trascendió en redes sociales: “Siento que haber perdido mi trabajo no fue justo. No hubo pérdida de paquetes, nada fue reportado como robado, es solo que el incidente se viralizó”.

