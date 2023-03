Es deportista y modelo de OnlyFans y se indignó porque Neymar le propuso hacer un trío con su gemela: “Se equivocó”

escuchar

El futbolista brasileño Neymar se encuentra en medio de una nueva polémica. Los reflectores están sobre él debido a las declaraciones de una modelo de OnlyFans, quien reveló que el astro del PSG le habría propuesto tener un encuentro sexual con ella y con su hermana gemela.

La deportista y modelo Key Alves evidenció el supuesto comportamiento de Neymar. Actualmente, se encuentra dentro de la casa de Big Brother Brasil. Fue en este lugar donde le reveló a sus compañeras que el brasileño había intercambiado mensajes con ella para sugerirle un trío. Lo peculiar de la situación es que la tercera participante en este encuentro sería la hermana gemela de Key.

A pesar de sus esfuerzos, el brasileño no logró cumplir su polémico deseo, ya que no mostraron interés. Al contario, se indignaron ante la propuesta y la rechazaron. Key detalló que el futbolista se acercó individualmente a las dos mujeres, lo que consideró un grave error, porque las hermanas se informaron mutuamente de los cortejos. En un primer momento, Neymar contactó a Key Alves. Después de esto, le envió un mensaje a la otra gemela.

Key Alves es una deportista que decidió aumentar sus ingresos con una cuenta en OnlyFans Instagram/keyalves

Las jóvenes se compartieron las conversaciones que cada una había tenido con el jugador. Ambas se percataron de que el deportista buscaba tener un encuentro sexual con las dos y se molestaron. De acuerdo con Key, el error del brasileño fue haber involucrado a las dos y además por separado. “¿Sabes lo que me dijo (Neymar)? Primero me buscó y luego me dijo que si podía conseguir sexo con ambas. Fue su error, si me hubiera enviado un mensaje, ya estaría allí en París. Se equivocó con nosotras”, sentenció Key.

Hasta el momento, el futbolista brasileño no se ha pronunciado sobre las acusaciones.

Key Alves, del voleibol al contenido para OnlyFans

Tras las declaraciones en el reality show, la mujer se volvió tendencia en redes sociales. Muchos se preguntaron quién era y qué hacía. La brasileña es una jugadora profesional de voleibol. Además, hace modelaje y comparte sus fotos en OnlyFans, la plataforma de contenido para adultos.

Cuenta con más de 7 millones de seguidores en su Instagram y cobró fuerza luego de darle un giro inesperado a su carrera a través de la plataforma de contenido picante. “Gano unas 50 veces más que con el voleibol. Más en Onlyfans, porque el precio mensual (13 dólares) es fijo. Me guste o no, hoy es mi mayor ingreso... Me considero atleta, modelo, influencer, empresaria y emprendedora”, explicó Key en una entrevista con O Globo.

Key Alves practica voleibol desde hace varios años Instagram/keyalves

“Las fotos que publico en mi página de Onlyfans están totalmente destinadas sesiones lights y profesionales. Nada de desnudos. Cualquiera que busque esto en mi perfil no lo encontrará”, declaró.

Durante los primeros días de febrero, la joven mostró su interés también por el mundo de la Fórmula 1. En el mismo reality show, también contó cómo conoció a Lando Norris, piloto de la Fórmula 1 para la escudería McLaren. “Me he conectado con algunos chicos internacionales. (...) Yo no sabía hablar nada de inglés y él no sabía hablar portugués”, dijo sobre este encuentro. “Era la Fórmula 1 que se corre en São Paulo. Todos los años hay y vivo allí, así que comencé a ver qué pilotos estarían allí. Luego vi su perfil y me envió un mensaje directo. Le deben haber gustado mis fotos, no sé cómo y me escribió en inglés. Traté de contestarle en inglés, pero no sabía hablar y terminamos hablando por mímica”, añadió la modelo, que juega para el Osasco Voleibol Clube.

