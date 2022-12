La modelo brasileña de Only Fans que es fanática de Messi y le desea lo mejor para el Mundial: “Mi campeón”

escuchar

A pesar de ser brasileña, la modelo Suzy Cortez parece no tener conflicto de intereses y no duda en expresar su apoyo determinante a la selección de argentina en Qatar 2022. En particular se ha declarado fan de Lionel Messi, a tal nivel que ha dicho que está lista para premiarlo cuando se convierta en campeón del mundo.

Aunque ahora es famosa por generar contenido para la plataforma OnlyFans, previamente la mujer nacida en el estado de São Paulo, Brasil, ya había tenido encima los reflectores cuando se adjudicó el título del concurso Miss Bum Bum en 2015 y 2019. “Ya tengo la Copa (del Mundial) Leo Messi, para entregársela a Argentina. Mi campeón”, escribió junto a sugerentes fotografías donde se le vio portar orgullosa la remera albiceleste, en una publicación para celebrar el primer gol en la victoria sobre Australia.

Suzy Cortez apoya incondicionalmente a Messi

En repetidas ocasiones, Suzy ha manifestado su gusto por el fútbol. También se ha declarado aficionada del FC Barcelona, el Sao Paulo de su país natal y las Águilas del América, en México. Sin embargo, en particular es conocida por su apoyo para el 10 de Argentina en publicaciones en sus redes sociales.

Desde el inicio del Mundial, Cortez dio de qué hablar al publicar fotos enfundada en la bandera de Qatar. Además, al avanzar la competencia, dejó más instantáneas que han sido del agrado de sus casi 60.000 seguidores en Instagram y más de 800.000 en TikTok.

La fan con más tatuajes de Messi

Entre los tatuajes que tiene de Messi algunos los colocó en zonas íntimas @suzyacortez / Instagram

A finales del año pasado, Suzy consiguió un récord de la aficionada con mayor número de tatuajes de Messi en su cuerpo, ahora mismo tiene siete, pero no planea detenerse. La posibilidad de que Argentina se convierta en la selección campeona del mundo le da la motivación necesaria para planear su nueva obra.

“Tengo un total de siete tatuajes en honor a Messi; entré en el libro de Records Guinness cuando me hice el tatuaje en la zona íntima. Algunas personas se sorprendieron, pero poco a poco entendieron por qué me lo hice”, relató hace tiempo para Daily Star Sport.

De acuerdo a sus proyecciones, el octavo tatuaje será una réplica exacta del que tiene Messi en la pantorrilla con la pelota y el número 10 característico de la carrera del astro argentino, además de un arreglo de flores, una espada, y las manos de su hijo Thiago.

Antonela me bloqueó: “Está enojada desde 2016″

En una entrevista con el canal Fox Sports Latinoamerica, Suzy Cortez sostuvo que la esposa de Messi, Antonela Roccuzzo está muy celosa de las manifestaciones de apoyo que le ha expresado y le bloqueó todos los mensajes en las cuentas de su esposo y obviamente en las de ella.

“Estoy bloqueadísima… Vamos a hacer una campaña para convencerla de que me desbloquee”, aseguró la brasileña en el programa Nunca es Tarde a finales de 2019, sin que hasta ahora haya novedades de la situación.

Otro escándalo marital donde se involucró a la brasileña Suzy Cortez fue en la ruptura entre Gerard Piqué y Shakira. Al darse a conocer la noticia, la también influencer declaró que el defensa del Barcelona le escribió a través de redes sociales mientras estaba casado con la colombiana: “(Piqué) fue el que me mandó (mensaje) más directo. Los únicos que nunca me enviaron nada fueron Messi y Coutinho”, aseguró.

LA NACION