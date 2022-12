Eran azafatas, pero dejaron el “trabajo de sus sueños” para convertirse en modelos de OnlyFans

escuchar

Trabajar en “el aire” no es para todos. Y sobre todo requiere una gran pasión y vocación, ya que si bien implica viajar por todo el mundo, también conlleva grandes sacrificios, sobre todo a nivel personal.

Tres mujeres que se desempeñaban como azafatas decidieron dejar el “trabajo de sus sueños” para sumarse a la plataforma de contenido pago OnlyFans. Las asistentes de vuelo decidieron que los beneficios de subir contenido para adultos en esa plataforma era mucho más redituable que el trabajo en las aerolíneas.

Al menos así lo evidenciaron Mia Ventura, Alexia Grace y Amanda Sommer en una entrevista para por el medio The Sun, en donde contaron sus historias. Si bien los motivos del cambio de cada una son diferentes, en el fondo todos se relacionan con una matriz económica.

Mia Ventura, la modelo de Only Fans

Mia comenzó su carrera en la fuerza aérea israelí y luego se convirtió en azafata. Sin embargo, un suceso cambió su vida para siempre. Fue en un vuelo de 17 horas de duración donde conoció a un hombre que la enamoró por completo. Conversó con él durante todo el viaje y la química inexplicable que ambos sintieron los llevó a tener una relación a distancia.

Mia Ventura, exazafata que ahora es influencer The Sun

Cuando se impusieron las restricciones por la pandemia de Covid-19, Mia decidió dejar su empleo. Se retiró del mundo de los aviones para incursionar en la plataforma de contenido exlusivo. No lo hizo sola, sino de la mano del hombre que conoció previamente. Su caso tuvo tanto éxito que, hasta el momento, acumula 520.000 seguidores en Instagram.

Alexia Grace dejó el uniforme de azafata

Con un sueldo de 737 dólares a la semana, la modelo trabajaba en la aerolínea Jet2. “No te pagan tanto como deberías por el trabajo que haces. Los clientes podían ser extremadamente groseros y la paga era de solo alrededor de US$1367 por mes”, reveló para el medio citado.

Las inconsistencias que vivió como asistente de vuelo llevaron a Grace al hartazgo: “Los pasajeros se quejaban de que no había comida o bebida”. Por ello lo dejó todo y empezó a protagonizar las redes sociales con sus fotografías candentes.

Alexia Grace, exazafata de Jet2 The Sun

El cambio fue para bien, al menos financieramente, dado que ahora gana, según dijo, unos 30 mil dólares por mes, mucho más de lo que percibía como azafata en un año. “Realmente lo disfruto. El lado de las redes sociales es mi parte favorita: me encanta TikTok e Instagram y puedo hacer de eso mi trabajo. También amo la libertad. Pasé seis meses en Dubai el año pasado y dos meses viajando por México este año”, agregó.

Amanda Sommer, de Ryanair a OnlyFans

Finalmente, se encuentra Amanda Sommer, una exazafata de Ryanair. Si bien no es tan reconocida en el Internet como otras chicas que se dedican a lo mismo, sí percibe buenas ganancias: unos US$15.781 cada mes.

La influencer de contenido erótico no reveló motivos más allá de su decisión por dejar los vuelos. Solo dijo que le parecía fascinante poder trabajar desde un teléfono móvil sin que nadie la fastidiara. “Escuché sobre OnlyFans y me gustó la idea porque puedes trabajar allí desde donde quieras”, enfatizó para The Sun.

LA NACION