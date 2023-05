Es director de una escuela en Virginia y se llevó el susto de su vida al abrir un tacho de basura

escuchar

El director de una escuela en Virginia West se percató de que un oso paseaba cerca de las instalaciones, por lo que cerró el tacho de basura para que el animal no se acercara a buscar comida. No obstante, tuvo un gran susto cuando volvió a abrir el contenedor. A pesar de que el hombre no resultó herido, podría solicitar una indemnización por la exposición al “peligro”.

Los hechos ocurrieron este lunes en Zela Elementary School, ubicada en el condado Nicholas. La superintendente de esa región escolar, Donna Burge-Tetrick, explicó al medio Fox 35 que la medida de precaución que tomó el director (de cerrar el tacho) nunca hubiera logrado detener al oso. Sus acciones quedaron grabadas en las cámaras de vigilancia. Luego de analizar el video, los funcionarios escolares concluyeron que el animal “parecía capaz de entrar y salir del contenedor varias veces”, aunque estuviera cerrado.

En las imágenes, James Marsh, director de la institución, se acercó al tacho y lo abrió. Instantes después, el oso saltó desde el interior y corrió al bosque que estaba detrás, mientras que Marsh huía hacia el lado opuesto. “Creo que el oso estaba tan asustado del director como el director del oso”, dijo Burge-Tetrick al medio que consignó la información. Asimismo, añadió que el funcionario podría “necesitar una indemnización por peligrosidad”.

El director de una escuela encontró a un oso dentro de un tacho de basura

Por su parte, Marsh calificó esta experiencia como “una sorpresa inesperada”. “¡Ponés la basura en un tacho, pero no esperás que salga nada!”, declaró. Asimismo, se dijo alegre de que nadie resultara herido. “Todo sucedió muy rápido. Ahora puedo reírme de ello. Sin embargo, por la seguridad de mis alumnos y del personal, preferiría que este oso encontrara su comida en otra parte”, señaló.

¿Cómo evitar interacciones peligrosas con un oso?

No solo hay apariciones de este tipo en Virginia. La semana pasada, la policía de Orlando emitió una alerta sobre un oso que merodeaba por algunos barrios de esa ciudad. Ante esto, la Florida Fish and Wildlife Conservation Commission (FWC) recordó que era común que aparecieran osos negros durante la primavera (boreal), ya que es el período en el que se vuelven más activos.

La organización emitió recomendaciones para reducir el riesgo de una interacción negativa con estos animales:

No alimentar ni acercarse a los osos, porque esto podría provocar que los animales pierdan el “miedo natural a las personas”. Estas acciones son ilegales tanto en Florida como en Virginia.

Guardar los alimentos y la basura en un lugar seguro fuera del alcance de estos animales. Para mayor seguridad, la FWC recomienda usar tachos “ resistentes a los osos ”.

”. Retirar o asegurar los comederos para aves u otra vida silvestre.

No dejar comida para mascotas al aire libre, ya que pueden atraer a osos. Los expertos instan a alimentar a los animales domésticos en el interior de la casa. En caso de hacerlo al aire libre, se deberá colocar la comida por períodos cortos de tiempo.

Las personas que tengan encuentros con osos deberán mantener la calma y no intentar huir del lugar Facebook/Departamento de Policía de Orlando

Limpiar y guardar las parrillas instaladas en el exterior después de cada uso. Si son móviles, se sugiere almacenarlas en los patios o terrazas.

Alertar a los vecinos en caso de ver a un oso cerca del barrio.

LA NACION