El terrible presagio de Mhoni Vidente sobre Shakira y su vínculo con Piqué: “Viene lo peor”

Shakira todavía no puede cantar victoria. La cantante barranquillera, decidida a empezar de cero en Miami, aún es presa de las informaciones que la vinculan de una u otra manera a su expareja, el catalán Gerard Piqué.

En las últimas horas cobró eco que, a pesar de los reclamos del exjugador del Barcelona, todo indica que la cantante vivirá junto a sus padres en la paradisíaca isla de Fisher Island, en Estados Unidos. Y aunque la idea parece ser alejarse del ruido de los rumores y las informaciones sobre Piqué, la popular astróloga Mhoni Vidente lanzó una angustiante predicción sobre el futuro inmediato de Shakira. Todo porque Piqué tendría una venganza contundente. La cubana fue certera: “Viene lo peor”.

La preocupante predicción sobre Shakira

Según dijo Mhoni Vidente en una de sus últimas apariciones en El Heraldo Televisión, Gerard Piqué no está satisfecho con el acuerdo de la custodia de los hijos. Y, por tanto, conforme sostuvo la cubana, iría por todo.

Shakira y Piqué llegaron a un acuerdo por la custodia de sus hijos @shakira

“Se vienen cuestiones legales, las peores habidas, Piqué, el papá de sus hijos, y el círculo de ellos demandarán a Shakira para quitarle a los hijos, porque dicen que ella quiere empezar gira y no es lo suficiente mamá para ellos. Qué triste para Shakira”, manifestó la astróloga.

“Piqué no se va a dejar, se está sacando la espina de las canciones que lanzó la colombiana. Piqué no se había dado cuenta de cuánto iba a extrañar a los niños”, añadió.

Mhoni Vidente afirmó que a Shakira le hacen brujería. Y, según la astróloga, la madre de Piqué, doña Montserrat Bernabéu, estaría detrás.

“Shakira se tiene que cuidar de situaciones críticas con mala vibra. La que está enterrada en el panteón es Shakira, hay suegros y suegras que Dios santo. Shakira lamentablemente está sufriendo de una brujería muy fuerte, que no la deja en paz”, comentó.

“La mamá le está metiendo ideas a Piqué para que le quite a sus hijos, ella no quiere a los niños porque Clara Chía no los quiere. La suegra le está diciendo que pelee a los niños, que por qué se los llevó de España, son españoles y ella no”, sostuvo Mhoni Vidente.

Shakira y sus hijos se mudaron a Miami, Florida Photo © 2023 The Image Direct/The Grosby Group EXCLUSIVE

Hasta el momento, Shakira, ya en EE. UU., no se ha pronunciado sobre su situación actual.

El Tiempo (Colombia)