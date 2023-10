escuchar

El Departamento de Estado de EE.UU. abrió el 4 de octubre la convocatoria para el Programa de Visas de Diversidad para Inmigrantes de 2025, también conocido como lotería de visas. Con este plan, cerca de 55.000 personas provenientes de países con bajos índices de migración pueden aplicar para lograr alguna de las green cards disponibles. En ese contexto, comenzaron a surgir dudas entre los postulantes, por lo que una joven ecuatoriana que consiguió el beneficio en 2016 y que se había vuelto viral por compartir su historia en un podcast, dio las respuestas a las preguntas que más le hacen desde que se unió a la lista de las ganadoras.

A través de su cuenta de TikTok, en la que acumula más de 36.400 seguidores, Andrea Salgado publicó su historia: “Me gané la green card lottery y, después de un proceso corto, pude venir a vivir a Estados Unidos legalmente”, comenzó con el clip que ya suma más de 370 mil reproducciones.

La Lotería de Visas 2025 abrió sus inscripciones a principios de este mes, por lo que el interés y las expectativas están al máximo. A través de este proceso, las personas de determinadas naciones pueden solicitar las visas. Por lo general, se encuentran fuera de EE.UU., pero algunas están en el país legalmente con otro tipo de estatus.

Para comenzar su testimonio, Salgado invitó a cerciorarse de que se ingresa a la página correcta del Departamento de Estado. La forma de identificarla es a través de la terminación .gov. Asimismo, propuso leer primero todos los datos, desde los países aceptados y cualquier punto necesario. Luego, mencionó cuáles son las preguntas que más le hacen.

¿Cuesta aplicar?

La tiktoker dijo que cuando se postuló para la lotería de visas, la inscripción no le costó nada. Sin embargo, en caso de quedar seleccionado, los pasos siguientes sí tienen tarifas. “Es una lotería y las probabilidades de ganar son bajas”, agregó.

¿Se puede tomar una foto casera?

Sobre este punto, el DHS pide a los interesados verificar que su foto y la de cualquier dependiente cumplan con los requisitos. La tiktoker le contestó a su comunidad virtual que no recomendaría que una persona se tome su imagen sola. “No puedes repetir la foto de otro año, porque te descalifican inmediatamente”, destacó. La agencia estadounidense también advierte que eso pasará en caso de que no se cumplan los lineamientos.

¿Envían un correo de confirmación?

Uno de los errores comunes entre los solicitantes de la lotería de visas es suponer que las agencias estadounidenses los contactarán para hacerles saber los resultados. Sin embargo, esto no es así: “Piensan que te mandarán un mail, pero no, hay un código de confirmación y tienes que protegerlo con toda tu vida”, dijo Salgado. Ese número aparece en el registro y con él se corrobora cualquier detalle en el estatus.

¿Tienes que aplicar con tu esposo?

El formulario de inscripción se divide en dos partes, una para el participante principal y otra para los derivados. Cada una debe completarse correctamente. En el caso de quienes están casados, deben especificarlo. “Si mientes, te la van a negar”, advirtió la joven.

¿Se puede aplicar más de una vez?

La tiktoker fue contundente en este punto y afirmó que, si una persona se registra dos veces, la eliminaban en automático, algo que también confirma el Departamento de Estado.

¿Cuáles son los requisitos?

Por último, Andrea Salgado dio a conocer la pregunta que más le hacen y se relaciona con los requisitos. Para ella, además de ser ciudadano de un país con bajas tasas de migración, solo hay otros dos importantes: ser mayor de 18 años y tener la experiencia laboral o educativa necesaria.

Para finalizar, invitó a las personas a ser muy conscientes y a informarse antes de llenar el formulario: “Migrar es un proceso supercomplejo, superdifícil, va a ser más difícil para ustedes sacar el número de seguridad si no pueden hacer el formulario”.

En su caso, llegó a Estados Unidos desde Ecuador, en la primera vez que este país ingresó en la lista de los aceptados. Desde su perspectiva, había menos información en ese entonces: “Aquí, en 2023, no puede ser más fácil. Les deseo toda la suerte del mundo”.