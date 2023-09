escuchar

Se abrirá próximamente el registro de inscripción para aplicar al Programa de Visas de Diversidad 2025, también conocido como Lotería de visas. Es un sistema con el que los extranjeros de decenas de países pueden solicitar un permiso migratorio para mudarse a Estados Unidos de forma legal. Para ser elegible hay que cumplir con algunos requisitos, en especial con la edad permitida y ser ciudadano de una de las naciones aceptadas. A su vez, habrá que estar pendientes de fechas claves para consultar los resultados en la página oficial.

El período de inscripción se abrirá el 4 de octubre de 2023, a las 12 hs ET y la fecha límite será el 7 de noviembre del mismo año, también a las 12 hs ET, según un comunicado del Departamento de Estado. El registro es completamente gratuito y para realizarlo solo hay que enviar el Formulario DS-5501 por medio de la página dvprogram.state.com. Por ahora, el portal no está abierto para nuevos peticionarios, pero lo estará el día estipulado.

Otro aspecto que hay que tomar en cuenta es que el ser ganador del sorteo no significa que inmediatamente le será aprobada la residencia. Todos los años hay alrededor de 55.000 visas disponibles, pero siempre “se seleccionan más personas para participar en el programa que la cantidad de visas disponibles. Esto se hace para garantizar que podamos emitir la cantidad máxima”. Esto quiere decir que se eligen a más de los requeridos por si algunos de ellos resultan no elegibles.

La Lotería de Visas 2025 está a punto de comenzar Unsplash

Quiénes son elegibles a la Lotería de visas 2025

El ganar la lotería de visas le confiere al beneficiario la oportunidad de tramitar una green card. No obstante, debe tener algunas características, de acuerdo con la página oficial del gobierno estadounidense:

Ser ciudadano de un país con un bajo índice migratorio a EE.UU.

Tener 12 años de educación primaria y secundaria o su equivalente.

Tener, al menos, dos años cumplidos de experiencia laboral, dentro de los últimos cinco años, en una ocupación elegible.

Los países que no pueden participar en este programa son aquellos que tienen una alta tasa de migración a Estados Unidos. Puntualmente, si la cifra supera las 50.000 personas, ya no son elegibles. En esta oportunidad, quedan descartados los ciudadanos de: México, Venezuela, República Dominicana, El Salvador, Haití, Honduras, Jamaica, Brasil, Colombia, Bangladesh, Canadá, China, Corea del Sur, Filipinas, India, Nigeria, Pakistán, Reino Unido y Vietnam.

Dónde ver los resultados de la Lotería de visas 2025

Una vez que se cierre la convocatoria, los participantes podrán verificar si ganaron en el mismo sitio web mencionado a partir del 4 de mayo de 2024. El mismo peticionario debe de investigar cuál es el estatus de su solicitud, ya que las autoridades estadounidenses nunca les notifican a los ganadores. Solo hay que presionar la casilla “consultar estado” e ingresar los datos requeridos.

La Lotería de Visas para EE.UU. no es para todos los extranjeros Unsplash

Para eso es necesario tener a la mano el número de confirmación del registro. En caso de que algún extranjero lo haya extraviado, puede recuperarlo al completar el formulario correspondiente. Sin esa información no es posible continuar con el proceso.

Qué hacer si resulta ganador de la Lotería de visas 2025

En cuanto un peticionario se dé cuenta de que es de los beneficiados, debe seguir algunos pasos:

Iniciar una sesión en el sitio web del programa de Visas de Diversidad.

Completar y enviar por internet el formulario DS-260 para solicitar la visa de inmigrante.

Recibirá un correo electrónico con una cita para una entrevista en una embajada o consulado de EE.UU.