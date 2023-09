escuchar

Para aplicar al Programa de Visas de Diversidad 2025, también conocido como Lotería de visas, es necesario cumplir con algunos requisitos. El más importante es pertenecer a uno de los países admitidos en la lista oficial del Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés), ya que hay un listado de 16 naciones que no son elegibles para la inscripción y registro.

La entidad migratoria dio a conocer la convocatoria de este año a través de un comunicado oficial, donde, además de brindar las fechas clave y los requerimientos, enunció los países que no participan. En ese sentido, quedan excluidas las naciones con un éxodo a Estados Unidos mayor a 50.000 personas en los últimos cinco años, como México, Venezuela, República Dominicana, El Salvador, Haití, Honduras, Jamaica, Brasil, Colombia, Bangladesh, Canadá, China, Corea del Sur, Filipinas, India, Nigeria, Pakistán, Reino Unido y Vietnam.

Quiénes son elegibles para la Lotería de visas 2025

De acuerdo con la página oficial del gobierno estadounidense, para que un extranjero pueda aspirar a ganar el sorteo de green cards, debe:

Ser ciudadano de un país con un bajo índice migratorio a EE.UU.

Tener, al menos, dos años cumplidos de experiencia laboral, dentro de los últimos cinco años, en una ocupación elegible.

Tener 12 años de educación primaria y secundaria o su equivalente.

Los ganadores de la Lotería de Visas se eligen al azar Unsplash

Cómo inscribirse en la Lotería de visas 2025

En el mismo mensaje del DOS se detalla que los interesados podrán enviar sus solicitudes a partir del 4 de octubre de 2023, a las 12 hs ET y hasta el 7 de noviembre a la misma hora. Solo deben rellenar el Formulario DS-5501 a través de la página dvprogram.state.com y ahí mismo podrán consultar los resultados del 4 de mayo de 2024 en adelante.

El registro es gratuito para todos. Sin embargo, eso no significa que sea un pase directo a la residencia permanente del país norteamericano. El proceso es solo para agilizar el trámite. Si al asistir a la cita en el consulado el entrevistador considera que el peticionario no es apto, le negará el documento. Por eso, a pesar de que hay alrededor de 55.000 permisos migratorios disponibles, todos los años se eligen más personas de las requeridas por si algunas de ellas resultan no elegibles.

Cómo consultar los resultados de la Lotería de visas 2025

Desde el 4 de mayo de 2024 los solicitantes podrán verificar los resultados. En caso de no quedar ganadores, podrán volver a aplicar las veces que lo deseen, no hay un número límite. Por el contrario, si el resultado fue favorable, de inmediato se tiene que iniciar con el trámite ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración. Los pasos a seguir son:

Empezar una sesión en el sitio web del programa de visas de Diversidad.

Completar y enviar por internet el formulario DS-260 para solicitar la visa de inmigrante.

El solicitante recibirá un correo electrónico con una cita para una entrevista en un consulado de EE.UU.

Con la Lotería de Visas se puede aplicar a una green card Unsplash

Cabe recalcar que ninguna autoridad estadounidense les informará a los beneficiarios que fueron ganadores, por lo que cada uno será responsable de consultar el estatus de su solicitud en el sitio web mencionado. Para eso es necesario tener a la mano el número de confirmación del registro.