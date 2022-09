Es española, su hijo le contó sobre su primer día de clases en Miami y se hizo viral: “No les entiendo”

Ser nuevo en una escuela es un asunto complicado para los niños y este video viral demuestra que es todavía más difícil cuando se tienen que integrar en un país distinto. Un par de pequeños españoles sorprendieron a su madre con sus respuestas cuando fueron preguntados sobre su primer día de clases en Estados Unidos y el clip se volvió viral en TikTok.

“Cómo hablaban tus amigos en inglés?”, preguntó la madre a uno de los niños y él respondió con humor tratando de imitar el idioma de sus compañeros de clase. Entre las risas de la madre, el niño le dijo cómo reaccionó ante lo desconocido. “Y yo, como no entiendo, digo ‘yes’”, contestó mientras hacía una mueca.

Dos hermanos sorprendieron a su madre al contarle cómo se comunicaron en su primer día de clases

“¿Y cómo hablaban los tuyos?”, se dirigió la madre al otro pequeño en el auto y él respondió: “Oscar, ¿por qué no has dicho: ‘WTF’?”, frase que hizo reír a todos los presentes. El divertido clip retrata en un minuto la experiencia de dos niños nuevos en un entorno ajeno, pero los usuarios de TikTok no tardaron en asociar esta situación con la propia experiencia.

“Todos somos el niño diciendo yes y no entiendo nada, jajaja”, “yo en la vida hablando inglés soy el niño de yes”, “es lo mismo que escucho en las pruebas de listening”, apuntaron en la zona de comentarios. “Me recuerda cuando inicié en el call center, entraba la llamada en inglés y yo a todo decía: ‘oh yes yes’, ‘one moment’ y lo transfería”, añadió otra usuaria. El video, publicado por su madre Nury Calvo, ya cuenta con más de nueve millones de reproducciones en la plataforma.

La influencer ha comenzado a contar, a través de TikTok, la travesía de la familia, que hasta hace poco vivía en España, en su mudanza a los Estados Unidos. “Dejar nuestra casa y nuestros seres queridos fue lo más difícil de esta historia”, escribió al pie de un clip que muestra cómo inició el viaje, las complicadas despedidas y la llegada a un nuevo destino en otro continente.

Desde su llegada, Nury ha dedicado su cuenta a documentar su adaptación a otras formas de vida en Florida. En uno de sus clips, se muestra extrañada porque las playas no están repletas de personas: “¿Tiburones quizá? ¿Está contaminada? ¿Qué pasa en esta playa que no hay nadie?”, se pregunta.

Nury Calvo es una influencer española que ahor se dedica a documentar el inicio de una nueva vida en Miami, Florida @nurycalvo - @nurycalvo

Nury Calvo es una popular influencer en España, desde hace un par de años tiene un canal de YouTube en el que muestra las realidades de la maternidad y especialmente visibiliza cómo es ser madre de un niño con discapacidad y las barreras a las que se ha enfrentado junto a su pareja. Su hijo Héctor nació con una deformidad craneal que es denominada craneosinostosis y a lo largo de su historial en la plataforma cuenta cómo ha evolucionado con operaciones y tratamientos médicos.

“Nos encanta afrontar la vida con positividad y unidos, aunque hemos encontrado baches en nuestro camino, siempre lo hemos afrontado con una sonrisa, sobre todo la de nuestro pequeño Héctor”, define la influencer que, junto a su marido tiene un popular canal de YouTube SN Challenge, con videos que se viralizaron en Argentina por sus reacciones a costumbres y hábitos del país latinoamericano.