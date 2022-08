Engañó a todos en su primer día de clases, su mamá no la pudo sacar del colegio y se hizo viral

El ingenio de los niños muchas veces es impredecible y logra sacarle alguna carcajada a los adultos. Se puede esperar de todo de ellos, en especial travesuras, pero una niña mexicana superó los límites de la creatividad y se volvió viral por hacer lo impensado: se cambió el nombre en la escuela en el primer día de clases y eso ocasionó que los maestros pensaran que su mamá era una impostora. La pequeña fingió tener otra identidad, algo que los profesores tomaron como alerta para no dejar que su madre la recogiera.

La historia de Valentina se volvió viral de inmediato, sobre todo por el furor que se generó tras el regreso a clases en el país azteca y en otras partes de Latinoamérica. Un nuevo ciclo empezaba y, al parecer, también una nueva etapa en la vida de Valentina, la niña que no quería tener el nombre que sus padres habían elegido para ella y en su cartel de identificación escribió que se llamaba Naydelin. Casi como de película, esta pequeña aprovechó que nadie la reconocía para causar una primera impresión distinta.

Fue el pasado 29 de agosto cuando los alumnos de educación básica volvieron a clases presenciales en un 100% en México, ya que antes acudían de manera escalonada. Se trataba de una fecha en la que todos los compañeros se conocerían y Valentina lo sabía.

Valentina decidió cambiarse el nombre en el primer día de clases Facebook

Aprovechó para cambiarse el nombre, sin imaginar que horas más tarde le causaría un conflicto a su mamá. Como prueba fiel de la inocencia de los niños, ella no midió las consecuencias y no pensó que llamarse Naydelin evitaría que pudiera irse a su casa al terminar la jornada. Fue su madre, identificada como Thania Paola, quien compartió la cómica anécdota a través de sus redes sociales.

En el posteo, se veía la fotografía de Valentina dentro de su salón de clases, sentada alrededor de otros compañeros. Lo que llamó la atención de la imagen fue que la niña se reía mientras levantaba la mano y dejaba al descubierto su identificación de “Naydelin”.

No la dejaban llevársela porque tenía otro nombre

Al principio, a su mamá le pareció gracioso que su pequeña decidiera cambiarse el nombre, hasta que llegó el momento de llevársela de la escuela y la maestra no se lo permitió. “No me la querían dar porque la escuincla dijo que se llamaba Naydelin. Qué p... Valentina”, fue la descripción con la que Thania publicó su experiencia.

La niña se cambió el nombre y generó algunos memes Thania Paola/Facebook

De inmediato, los usuarios de Facebook comenzaron a compartir el posteo por la gracia que les había causado e incluso le dejaron algunos comentarios. “Soy fan de tu hija”, “Ella aprovechó la oportunidad de comenzar una nueva vida”, “Eso sí es de gánster”, “Definitivamente me hicieron el día”, “Falsa identidad”, “Es que ella es Hannah Montana”.

Las risas no faltaron, incluso hubo algunos que la compararon con Fiona, la esposa de Shrek, en sus películas animadas. “No le gusta su nombre”, “Su inocencia de niña”, “También pasó lo mismo con la mía, dijo que se llamaba Esmeralda y se llama Lizbeth”, “La más famosa del condado, Naydelin”, se leía entre las reacciones que recibió la mujer, quien afortunadamente lo tomó con calma y hasta con un poco de gracia.