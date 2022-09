Tuvo gemelos con una característica que se da “una vez en un millón” y todos le hacen la misma pregunta

Chantelle Broughton tiene 29 años y una curiosidad sobre sus bebés ha vuelto viral a su familia. “La gente simplemente se detiene y dice: ‘Oh, Dios mío’. Simplemente se ven totalmente diferentes. Hay personas que preguntan: ‘¿Ambos son tuyos?’”, declaró al periódico británico Metro sobre las características físicas que hacen a sus hijos tan distintos pese a ser gemelos.

La mujer de Nottingham, Inglaterra, dio a luz a una niña y un niño que se llaman Azirah y Ayon. Lo que los hizo noticia fue que nacieron con colores de piel y ojos distintos. Un hecho que, de acuerdo con los médicos, sucede solo una vez en un millón y para el que ella tiene una hipótesis: Chantelle asegura que, aunque parece blanca, realmente es mestiza y por sus venas corre sangre nigeriana, el origen de su abuelo materno. Además, el padre de los mellizos es mitad jamaiquino, mitad escocés.

Ayon y Azirah nacieron en Nottingham, Inglaterra y han asombrado por tener tonos de piel tan distintos Chantelle Broughton-Metro - Chantelle Broughton-Metro

Aunque ambos nacieron con piel clara, el tono de Azirah fue cambiando con el paso de las semanas. “Creo que se quedarán así. Creo que su cabello también será diferente. Azirah tendrá el cabello grueso y rizado y el de Ayon será completamente diferente. Ya puedes sentir la diferencia en la textura”, dijo al mismo medio sobre los pequeños que nacieron en abril y no dejan de asombrar a sus amigos y familiares. Incluso hay personas que la detienen en la calle para preguntarle por esta peculiaridad porque suele pasearlos en coche doble.

Más allá de las diferencias físicas, Chantelle ha notado que las personalidades que están formando son opuestas: “Azirah es realmente relajada y tranquila, mientras que Ayon quiere mucha más atención. Siempre quiere que lo mezan y balbucea constantemente. Azirah no hace eso muy a menudo. Pero me he dado cuenta de que ahora se miran fijamente y sonríen más”.

Aunque es un hecho poco común, otras historias se han viralizado. Una de ellas sucedió en Cambridge, Inglaterra, cuando en 2021 Kayleigh Okotie dio a luz a un niño y una niña con tonos de piel diferentes. Al igual que Azirah y Ayon los distingue su forma de ser: “Tienen personalidades completamente diferentes, lo cual es increíble de ver, ya que solo tienen cuatro meses”.

Apenas nacieron sus bebés, la mujer no se dio cuenta la característica que los distinguía Shutterstock

La madre notó las diferencias hasta el día siguiente debido a que tuvo un complicad trabajo de parto y quedó “en shock” porque durante el embarazo ni siquiera se había preguntado a quién se parecerían, mientras que las enfermeras del hospital se asombraron porque nunca habían visto algo así. “Los amigos, la familia y la gente en la calle me dicen que parecen ‘tiza y queso’, pero yo soy su madre. Puedo detectar pequeñas cosas. Tienen los mismos ojos color chocolate y la forma de su cara también”, comentó la mujer.

Ambos se mostraron felices y con humor dijeron que eso les facilitará distinguir a Naylah y Jaziyah. “Su papá es negro y yo soy mestiza, mi mamá es inglesa y mi papá nigeriano, pero nunca pensé que los gemelos terminarían con diferentes tonos de piel”, declaró Okotie a The Sun.