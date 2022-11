Es francés, tuvo su primera cita en EE.UU. y dejó el restaurante sin saludar por una insólita razón: “No puede ser”

escuchar

Cuando se viaja a otro país, los choques culturales son inevitables, ya que cada nación tiene sus propias costumbres, tradiciones y sobre todo definiciones de lo socialmente aceptado. Esta situación no aplica solo a los latinos, sino que a cualquier extranjero en general. Un francés residente de Estados Unidos compartió cómo fue el “desastre de primera cita” que lo llevó a salir de un restaurante en su encuentro con una mujer norteamericana.

El actor y modelo Renan Pacheco acumula más de 1,4 millones de seguidores en su cuenta de TikTok, en donde comparte sus diferentes experiencias en Los Ángeles (@iamrenanpacheco). Constantemente aparece en situaciones en las que le pregunta a los americanos por qué tienen ciertas costumbres, como la de dejar propinas. En un clip que suma más de 17,6 millones de reproducciones compartió todo lo que ocurrió en su primera cita en Estados Unidos y dejó atónitas a varias personas.

Un francés en Los Ángeles contó su desastrosa cita con una americana

En inglés y con su marcado acento francés, Renan comenzó: “Tuve mi primera cita con una mujer americana y fue un desastre”. Para todos los seguidores que están pendientes de su contenido en la red social, el actor explicó cómo transcurrió el encuentro en un restaurante con una chica identificada como Kimberley: “No es mi nombre favorito, pero en fin. Es guapa, así que nos sentamos, tomamos el menú, me mira a los ojos y me dice que no come gluten”.

Esa respuesta habría perturbado al influencer, que en su video recordó su reacción inicial y recreó las palabras que pronunció durante su cita: “¿No comes glutén? ¿Cómo no vas a comer gluten (...) El gluten es mi vida. Kimberley, el gluten es... croissant. El gluten es... es baguette, ¿cómo puedes no comer gluten?”, siguió.

Confundido y frustrado con esta anécdota de su cita, Renan aseguró que decidió pedir una copa de vino para poder tranquilizarse y tomarse un respiro: “Le pregunto qué quieres beber y me dice que no bebe alcohol”, añadió.

“¿Cómo puede no beber alcohol en su vida? Kimberley, el vino es la alegría. Así que, lo siento, me fui del restaurante sin despedirme”, agregó el oriundo de Francia. En su justificación, dijo que no podía quedarse allí ni iniciar una relación romántica con alguien que no come gluten y que tampoco bebe vino: “Lo siento, Kimberley”.

La comunidad virtual respaldó a Renan y algunos usuarios le dijeron que tomó la mejor decisión, en tanto que otros se tomaron con humor algunas de sus frases: “Tutorial para espantar a un francés”; “El gluten es… croissant”; “Esa es mi nueva frase para cada momento de incredulidad”; “Francia es gluten”; “No comemos gluten porque nuestro país nos alimenta, así que ahora todos tenemos problemas gastrointestinales. No nos juzguen, abrácennos”, pidió un usuario en otro tono.

¿Qué pasa con las propinas en Estados Unidos?

Un francés en Estados Unidos se cuestionó sobre por qué la gente deja propina

En otra grabación, Renan pidió una explicación sobre las propinas en Estados Unidos. “No entiendo el concepto. Fui al lugar de jugos y entré y veo que dice ‘Hello tips’”, expresó. Luego, detalló que la razón por la que le era difícil de comprenderlo era porque, a pesar de que como cliente hacía todo el esfuerzo de ordenar y decidir, no le parecía lógico tener que dejar dinero extra por el servicio.

También encontró apoyo en sus seguidores: “Piden el 20% de propina por servirte un helado. Lo peor”; “Por duro que parezca, esta cultura de las propinas debe detenerse. Es la razón exacta por la que las empresas no están haciendo cambios en los salarios”, le dejaron.

